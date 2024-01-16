盼新院長回應民意期待　洪孟楷建議：首要推總統進立法院國情咨文

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選結束，三黨不過半的新國會備受外界關注，爭取連任成功的國民黨立委洪孟楷16日就在臉書指出，國民黨是本屆國會第一大黨，他也重申國民黨的態度就是回應民意而非黨意，期待新院長能具體提出承諾來回應民眾期待；他認為，最重要的就是總統進立法院國情咨文，多數的立法委員可以修法、要求，這才是真正讓民選總統向民負責。

洪孟楷表示，國民黨是本屆國會第一大黨，他也再次重申國民黨的態度就是回應民意而非黨意。他強調，現階段的關鍵就是擦亮立法院的招牌，找回人民的信任，他力挺國民黨團提出的人選也期待新院長能具體提出承諾來回應民眾期待。

洪孟楷指出，首先，優先法案的提出，他認為吹哨者保護法一定要積極推動，過去不管是高端、疫苗採購等弊案、黑箱，如果有法的保護傘，會更願意站出來踢爆真相，福國利民，他想這是普遍共識；第二，行政部門不給資料的調查權，過去四年在立法院最痛苦的就是向行政部門要資料卻傲慢不回應的態度，未來新院長若能支持推動，他完全同意。

第三，洪孟楷強調，最重要的就是總統進立法院進行國情咨文報告，選舉時除了民進黨總統當選人賴清德都同意未來總統進立法院國情咨文報告，現在就是改變的時候。他提到，多數的立法委員可以修法、要求，這才是真正讓民選總統向民負責，不能被少數綁架，2350萬人的民意才是國民黨未來必須遵守且才是最大的依歸。