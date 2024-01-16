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民進黨立委失利　鄭運鵬：有人會盯在野「國會改革」是否名副其實

▲▼民進黨立院黨團召開「溫暖補貼 畢業季青春大禮包」記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選結束，立法院將於2月1日進行正副院長選舉，在三黨不過半的情況下，作為「關鍵少數」的民眾黨拋出「國會改革4承諾」作為評斷與誰合作的依據。對此，連任失利的民進黨立委鄭運鵬15日也在臉書提出具體建議，並強調民進黨這次立委失利，代表議場外有很多立法院運作的內行人在緊盯著在野黨所謂的國會改革和監督政府是否名副其實。

鄭運鵬表示，民眾黨團開記者要求國會改革，他認為不錯，但都是口號，不夠具體，因為選舉時國民黨和民眾黨都提出推動內閣制的政見，他目前的具體建議有四個，這是不需修憲就做得到的改革。

第一，鄭運鵬指出，立委要有質詢方和備詢方平起平坐的觀念，因為一般來說，內閣制的閣員都是國會議員，大家地位一致，沒有質詢方可以咆哮、備詢方就不可以咆哮這回事，不要再討什麼官員不可以反質詢這種幼稚的議事便宜；第二，立法院議事是由立委多數決策，列席官員無決策權，因此立法院議事進行應以不同主張的立委間，針對提案內容多方辯論為主，非以質詢官員為主，現在以質詢為主的安排大部分是在重複質詢、浪費時間。

第三，鄭運鵬認為，議事安排應該以「法定議程」和「專題報告」為主，質詢內容更不可以離題，必須授權輪值召委有足夠的權威可以當場要求停止離題鬼扯；第四，想要看報問政、現場發揮給官員難看的新聞性質詢，改以定期定時的議程（例如每周一上午），執政黨立委理論上立場與行政部門一致，不得登記，不要浪費行政時間。

鄭運鵬最後強調，民進黨這次立委失利，這也表示議場外有很多立法院運作的內行人在緊盯著在野黨所謂的國會改革和監督政府是否名副其實。

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