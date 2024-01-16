台塑企業攜手雲林縣紅十字會　歲末溫馨送暖顧弱勢

▲台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑（右）關懷日前跌倒腳部受傷的阿嬤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業與雲林縣紅十字會辦理「春節送暖歲末不打烊」開跑，企業結合社團法人雲林縣紅十字會社工員、護理師、博愛志工隊與企業專人，於1月16日至24日共同為麥寮廠沿海雲彰地區七個鄉共1337戶低收入戶帶來紅包壓歲與台塑生醫清潔禮盒，讓低收入戶鄉親提前於農曆年前感受到暖暖的年節氛圍與社會溫暖。

為了讓失能長輩或身障者在基本生活需求得以滿足，台塑企業長年與雲林縣紅十字會合作，自2012年起，補助麥寮鄉與台西鄉不符合政府長照補助資格之低(中低)收入戶獨居老人、邊緣戶與貧苦無依身障有餐食需求者的到宅送餐服務，至今服務超過52萬人次。

台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑、台西鄉鄉長李文來及服務提供單位紅十字會副總幹事邢雅苹化身「一日送餐員」，騎機車與送餐志工一同到低收入長輩及身障者家中送暖及送上春節紅包與清潔禮盒，暖胃又暖心傳遞對失能長者與身障者的關懷，同時感謝平日辛勤送餐的紅十字會志工們，為今年春節送暖活動拉開序幕。

在後疫情時代及經濟衝擊的影響下，民生必需品價格飛漲，致使許多弱勢族群生活更加不易。台塑企業秉持實踐ESG決心，在企業社會責任中擴大回饋社會，今年春節關懷慰問活動，由塑化、台塑、南亞、台化四大公司共同捐贈每戶3000元關懷慰問金及禮盒乙份，更藉由關懷過程中，由紅十字會專業人員提供長照服務諮詢及轉介，讓企業善流增添軟性的照顧服務。

▲台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑、台西鄉長李文來及服務提供單位紅十字會副總幹事邢雅苹化身「一日送餐員」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）