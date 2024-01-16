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【東森傳愛助更生】年末送暖到育幼院　阿凱謝：讓我用生命影響生命

▲▼ 公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,傳愛,年末送暖。（圖／張登凱提供）

▲復歸社會的更生人張登凱（阿凱）近日率領「正能量萬歲小隊」並代表東森慈善基金會，為桃園大園睦祥育幼院的小朋友送上愛心。（圖／張登凱提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

秉持「東森集團不只生意，更要做公益」的東森集團總裁王令麟，長年關注弱勢家庭，為偏鄉兒童準備愛心早餐、提供獎助學金，同時也致力於幫助更生人復歸社會。長期受到王令麟鼓勵與協助的張登凱（阿凱）就是成功復歸社會、並接力把愛傳下去的動人案例。目前擔任東森慈善基金會公益志工的阿凱，發願投入公益回饋社會，近日他率領的「正能量萬歲小隊」積極展開年末公益行程，再一次將快樂與正能量帶給育幼院的小朋友！

多年前假釋出獄後的阿凱，在王令麟與東森慈善基金會的協助下，對未來的人生規劃開始有了清晰的方向，不僅連續考取多張工作證照、擁有一技之長傍身，他更選擇跟隨王令麟與基金會的腳步，將更多時間投注在公益行動上！每次參與活動總是「一身黃」出現的他，期許自己可以成為感染大家的「正能量」，他也為此組成「正能量萬歲小隊」，只要募集到物資就前往偏鄉，與需要的長輩和孩童分享。他同時也以自己成長改過的經驗受邀至電台或回到監獄演講，去年他也參與了《重生效應》書籍出版，將自己的心路歷程以及持續送愛的感動，以行動傳遞並影響更多的人。

踏入2024年的第二個禮拜，阿凱也馬不停蹄地代表東森慈善基金會，為桃園大園睦祥育幼院的小朋友們，舉辦一場超難得的熱鬧園遊會！為了想給睦祥育幼院的孩子們一個難忘回憶，阿凱特別準備手作披薩、鬆餅、炸雞等美食，果然讓現場的小朋友興奮不已，也讓他們在冬季年末感受到來自叔叔與阿姨們的暖心關懷。

▲▼ 公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,傳愛,年末送暖。（圖／張登凱提供）

▲熱騰騰的手作披薩以及逗趣的披薩人，讓小朋友興奮不已！

長年跟著東森慈善基金會做公益，阿凱也深刻了解，要為偏鄉或育幼院的孩子們帶來實質幫助，不只是為他們帶來美食體驗而已。為此他也特別準備「文具包」做為禮物，鼓勵小朋友靠著努力不懈的學習，活出自己的原廠設定，提升實現夢想的執行力！

▲▼ 公益,愛心雲,更生人,阿凱,王令麟,更保雲,東森慈善基金會,傳愛,年末送暖。（圖／張登凱提供）

▲阿凱代表東森慈善基金會獲頒感謝狀。

園遊會落幕之際，阿凱也代表東森慈善基金會接過睦祥育幼院贈予的感謝狀。阿凱感動表示，希望透過每一次的公益活動，讓更多人看見總裁對於更生人的照顧，而他就是最好的顯化。他也透露最近在《佳音月刊》亦有「重生效應」的專訪即將見刊，分享他復歸社會後，如何逐步達成過去在獄所的許多心願與盼望。「感謝上帝與總裁，讓我能夠繼續用生命影響生命，這一切都是最好的安排！」

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