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永齡歲末送暖心福袋！內有「千元儲值福利卡」保暖襪實質助益弱勢

▲▼永齡基金金,年終,暖心福袋,福利卡,保暖襪,弱勢,公益。（圖／永齡基金金提供）

▲永齡基金會年終送上暖心福袋，內有千元儲值福利卡，實質助益弱勢家庭民生物品。

圖、文／永齡基金會提供

永齡基金會長期關懷社會弱勢族群，多年來在寒冬之際提供冬被及禦寒衣物等物資幫助許多經濟困難的獨居長者、婦女與孩童，讓數萬個弱勢家庭在歲末年終之際也能感受到社會給予的溫暖與關懷。永齡基金會執行長郭曉玲表示，今年永齡基金會以地方中小型服務機構為對象進行需求了解，得知許多清寒家庭歲末年終之際，特別需要民生物資與生活用品，加上家戶個案需求不一，所以永齡基金會特別規劃「永齡暖心福袋」內含千元儲值福利卡與保暖襪，「讓服務機構可以協助孤老、弱勢婦女和孩童們到超市採購年節生活所需，提供更符合個案需求的生活必需品，既方便弱勢家庭滿足基本家用品，也讓受助者有選購的自主權，兼顧了他們的尊嚴」。

甘霖社會福利慈善事業基金會執行長林錦雪分享：「我們照顧的獨居長者大部分患有三高疾病或其他重大疾病等，每月僅靠生活補助津貼及其他少許民間單位的補助，因此生活物資對他們來說是迫切需要的。」臺中市晚晴協會理事長高美惠表示：「本次永齡基金會提供的愛心卡可以讓這些清寒單親媽媽選購民生必需品，例如洗碗精、清潔用品、日常耗品，實質地減輕這些媽媽的壓力。」

這次也將愛心送到社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會，他們表示：「每到寒冬，孩子們最需要的就是保暖襪子，永齡基金會贈送的童趣保暖襪子，讓孩童感到溫暖又暖心。」永齡基金會執行長郭曉玲還特別訪視關懷長期獨居無法外出的爺奶，永齡相信，每個人都可以為身邊的人伸出手給予關懷問候，在寒冬時節注入一股暖流。

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