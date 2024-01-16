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西螺福興宮愛心獎學金　鼓舞180位學子夢想翱翔

▲今日由西螺東南中學與文昌國小獲獎的學生代表受獎，由福興宮安排團拜儀式後頒發獎助學金，向太平媽祖致上感謝之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日由西螺東南中學與文昌國小獲獎的學生代表受獎，由福興宮安排團拜儀式後頒發獎助學金，向太平媽祖致上感謝之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺人稱「媽祖宮」的福興宮，是濁水溪流域這片螺陽土地上歷史最悠久的媽祖廟，為300多年來橫跨濁水溪南北兩岸鄉親心靈港口重要地位。西螺福興宮自2018年起辦理「西螺媽祖太平媽獎助學金」，旨在弘揚太平媽的大愛精神，成為學子求學路上的明燈。透過愛心鼓勵希望幫助孩子們在學業之路增信心。

西螺福興宮歷年來累積近千名學生獲獎，橫跨雲林、彰化兩縣市近80所學校的學童皆有受到太平媽祖的慈悲看顧，幫助孩子們繳交午餐費、學雜費，或是就學時期所需負擔的費用，讓孩子們在就學的路上更加安心無憂。今日由西螺東南中學與文昌國小獲獎的學生代表受獎，由福興宮安排團拜儀式後頒發獎助學金，向太平媽祖致上感謝之意。

▲今日由西螺東南中學與文昌國小獲獎的學生代表受獎，由福興宮安排團拜儀式後頒發獎助學金，向太平媽祖致上感謝之意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲學生們從福興宮董事長楊文鐘手中接過獎學金，喜悅的心情表露無遺。（圖／記者蔡佩旻攝）

學生們從福興宮董事長楊文鐘手中接過獎學金，喜悅的心情表露無遺，文昌國小的女學童靦腆的表示，因為英文學習不如預期，要把獎學金花用在課業教材上，更精進學業。另一中年級的男同學則笑著說，要用這筆錢增加筆記本等文具，其餘的都先存起來，未來也會用在課業上。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，西螺福興宮長期辦理公益慈善事業，對學子的成長與教育特別重視，感謝各級學校協助提報需要幫助的學生名單給廟方，今年將近180位學生申請，經董監事會查核，全數通過補助，創歷年來頒發人數之最。希冀可以在新的學期開始前，送上太平媽的暖心祝福，讓孩子們可以感受到社會及媽祖對他們的關心，長大後會懷抱感恩的心來回饋社會，更盼社會上能有更多善心人士及企業加入關懷孩子的行列。

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