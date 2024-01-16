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雲林19歲騎士鬼切左轉遭撞飛！賓士女嚇到不敢下車　驚悚影片曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市13日下午發生一起疑似騎士鬼切左轉遭自小客車衝撞車禍。一名19歲男子騎乘機車於雲林路欲左轉府文路，路口無兩段式左轉標誌，但有待轉區，故不強制兩段式左轉。騎士應騎在內側左轉車道左轉，但騎士當下是騎在外側車車道左轉，遭到同向車道直行的自小客車撞上，幸男子遭撞飛後意識仍清楚僅受擦傷，由救護人員緊急送往醫院救治，今（16）日碰撞畫面曝光。

▲男騎士鬼切左轉遭執行自小客車撞飛，幸僅受擦挫傷，猛烈撞擊嚇壞一旁用路人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲男騎士鬼切左轉遭直行自小客車撞飛，幸僅受擦挫傷，猛烈撞擊嚇壞一旁用路人。（圖／記者蔡佩旻攝）

13日下午15時許，一名陳姓19歲男子騎乘機車，於雲林路購買麥當勞後欲返家，行至府文路口欲左轉，卻未騎進內側混合車道、亦未騎到外側待轉區，逕直從外側直接鬼切跨越3車道左轉，導致後方中線直行自小客閃避不及發生碰撞，撞擊力道猛烈，陳姓騎士遭撞上擋風玻璃後，彈飛重摔翻滾數公尺躺臥地面，嚇壞對向停紅燈駕駛，附近善心民眾立即協助戒護與報警，自小客車女駕駛也嚇到呆利路旁不知所措，雖不敢靠近但仍頻頻詢問倒地男子傷勢。

▲男騎士鬼切左轉遭執行自小客車撞飛，幸僅受擦挫傷，猛烈撞擊嚇壞一旁用路人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲善心民眾目擊車禍，第一時間通報119並關切傷患與戒護安全。（圖／記者蔡佩旻攝）

今撞擊瞬間影像曝光，從行車紀錄器看到，機車與白色賓士平行，機車突然從外側車道左轉，造成行使於直行車道的賓士撞上，騎士及機車噴飛約20公尺遠，賓士擋風玻璃則撞成蜘蛛網狀，騎士多處擦挫傷，當下倒地無力爬起，善心目擊民眾立即協助、防止騎士遭二度撞擊。

▲男騎士鬼切左轉遭執行自小客車撞飛，幸僅受擦挫傷，猛烈撞擊嚇壞一旁用路人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲男騎士鬼切左轉遭執直行自小客車撞飛，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方表示，經查該路口有劃設待轉區標線，惟未設置機慢車兩段左（右）轉標誌，民眾可依車流在安全狀況下左轉彎或進入待轉區待轉，警方呼籲民眾駕駛交通工具左、右轉時，應提前變換車道減速慢行，並應遵循號誌、標誌及標線，隨時注意車前狀況，以免發生車禍；呼籲用路人，行至路口均需減速，勿忽略「防禦性駕駛」重要性。

▲男騎士鬼切左轉遭執行自小客車撞飛，幸僅受擦挫傷，猛烈撞擊嚇壞一旁用路人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲男騎士鬼切左轉遭直行自小客車撞飛，幸僅受擦挫傷，猛烈撞擊嚇壞一旁用路人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲男騎士鬼切左轉遭執行自小客車撞飛，幸僅受擦挫傷，猛烈撞擊嚇壞一旁用路人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲男騎士鬼切左轉遭直行自小客車撞飛，機車滑行逾20公尺。（圖／記者蔡佩旻攝）

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