新泰國小布袋偶戲團　與南消一大隊呼籲防範一氧化碳中毒

▲南消新營消防隊於16日在新泰國小進行防範一氧化碳中毒、安裝住警器及用火用電等作一系列宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年節將至家家戶戶用火用電頻率大增，加上近日持續低溫，緊閉門窗防風的同時，也請務必防範一氧化碳中毒的發生，適時開窗讓空氣流通，南消新營消防隊於16日在新泰國小進行防範一氧化碳中毒、安裝住警器及用火用電等作一系列宣導，教導學生防火防災觀念，將防火防災宣導往下紮根。

在新營消防隊宣導結束後，新泰國小偶戲團特別獻上一齣預防一氧化碳中毒宣導布袋戲，將宣導知識搬上舞台，內容更提及安裝熱水器需遵照「五要」原則，一、要安全品牌。二、要正確型式。三、要安全安裝。四、要定期檢修。五、要保持通風，才能遠離隱形殺手一氧化碳。巧合的是這個月剛好是其中一位在場消防員的生日，這精采的表演讓消防員直呼「這是今年最好的生日禮物！」。



消防局局長李明峯呼籲，一氧化碳中毒是可以事先預防的，呼籲民眾平日應定期檢視瓦斯熱水器的安裝環境，陽臺加蓋、室內等通風不良空間，應安裝有強制排氣功能的熱水器，並依規定正確裝設排氣管，絕不可選用屋外式熱水器，以避免斯燃燒不完全產生一氧化碳，累積於屋內對家人造成威脅。

第一救災救護大隊大隊長陳博文表示，今天的活動除了宣導師生防範一氧化碳的重要外，依據歷年統計資料顯示，在住宅火災死亡事件的原因，有50％以上為發現火災的時機太晚，在此鼓勵學生回家轉達家長安裝「住宅用火災警報器」，及早偵知火災並喚醒注意，有助提早因應並避難逃生，減少人命傷亡及財物損失。