　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

啡常謝謝你　南消一大隊贈送特製咖啡包感謝為消防英雄留言打氣

▲假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊參訪，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度119消防節將屆，台南市消防局特別辦理「向城市英雄說出心裡話」活動，1月8日至1月19日止，台南市所有消防分隊駐地及防災教育館均有消防栓造型留言板及消防車便利貼供民眾留言，以鼓勵消防人員及提振消防士氣。

▲假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝，咖啡袋子上繪圖是獨特的鹽水消防隊圖案很吸睛，共有3種版本，分別印有防範電器火災、安裝住警器、地震保命撇步、減少使用爆竹煙火、珍惜救護資源及辨別中風要領、清明掃墓四不二記得、招募義消、瓦斯使用安全事項…眾多防災知識，真讓人捨不得喝！鹽水分隊也在假日安排消防員體驗活動，內容有小小消防衣著裝、射水操作、消防車搭乘體驗及大型看板宣導消防知識等，正確防火觀念伴隨歡樂體驗深植小朋友心中。

▲假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，今年特別利用119消防節期間，辦理「向城市英雄說出心裡話」的活動，由市長黃偉哲錄製的活動影片揭開序幕，以溫馨且體恤消防員為出發點，透過民眾留言鼓勵消防員的方式來溫暖消防員，歡迎大家一起到各消防分隊留言鼓勵消防員，向守護府城安全的城市英雄說出你的心裡話。

▲假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一大隊大隊長陳博文表示，小朋友對消防車都有憧憬，時常看到家長帶小朋友佇立門外看消防車卻不敢進來，這次119消防節活動，除了能鼓舞消防員士氣，也是鼓勵民眾進到消防隊，期望透過此次的活動來提升民眾的防災意識，讓正確的防災觀念向下扎根，才能降低災害發生的風險，多一分防火意識，就少一分災害損失。

▲假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
「1飲品」別和酒一起喝　中醫：更容易醉倒
陳翊萱被男性友人暗示：可幫解決「任何需求」
就是他！　北市男偷總統選票
嚴立婷遭資深女星當眾摔mic！　道歉對方仍飆罵
新內閣佈局？陳其邁成「最強諸侯」　賴瑞隆：優秀人才不會寂寞
五月天阿信唱一半「跑到暗處吞藥」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

用選票守住民主聖地　台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

民眾黨成為立院第三大黨　蔡宛秦：台南得票相當亮眼

打造綠金產業！花蓮油茶面積全國第一　建構一條龍產業鏈

啡常謝謝你　南消一大隊贈送特製咖啡包感謝為消防英雄留言打氣

打造都市永續綠洲！花蓮挹注2千萬經費　持續優化美崙山公園

南消第五大隊春安大型賣場踏勘　讓民眾春節採買好過年

和自己競賽的民俗技藝！花蓮市長盃扯鈴競賽　百位選手秀技

王定宇勝選台南車掃謝票　感謝選民栽培

台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

雲林義消總隊長就職　表揚57名傑出消防及義消楷模

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

利菁無禁忌「角膜聊到處女膜」　看網紅上新聞：四個不認識在吵架XD

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

用選票守住民主聖地　台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

民眾黨成為立院第三大黨　蔡宛秦：台南得票相當亮眼

打造綠金產業！花蓮油茶面積全國第一　建構一條龍產業鏈

啡常謝謝你　南消一大隊贈送特製咖啡包感謝為消防英雄留言打氣

打造都市永續綠洲！花蓮挹注2千萬經費　持續優化美崙山公園

南消第五大隊春安大型賣場踏勘　讓民眾春節採買好過年

和自己競賽的民俗技藝！花蓮市長盃扯鈴競賽　百位選手秀技

王定宇勝選台南車掃謝票　感謝選民栽培

台南做工行善團　兵分三路完成第250戶弱勢修繕

雲林義消總隊長就職　表揚57名傑出消防及義消楷模

BBC封柯文哲「撼動台灣政壇的黑馬」　分析民眾黨2大存亡隱憂

連2戰打猿都差點被翻盤　邱大宗：球員贏太多客氣了

500萬保時捷撞餐廳門柱害1女骨折！駕駛：打檔時不明原因暴衝

併排違停遭警取締開單　運將怒譙：X你娘！被壓制換氣過度送醫

用選票守住民主聖地　台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

「1飲品」別和酒一起喝　中醫：更容易醉倒

阿金不爽被主人使喚拿包裹！咬到之後直接過肩摔　下秒扭頭就走

為愛北漂月領30K　「男友全家日本旅遊」沒帶她！超慘下場曝

民眾黨成為立院第三大黨　蔡宛秦：台南得票相當亮眼

不滿3節末周儀翔被吹「U」　卡總強調：那球不能回放改判

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

地方熱門新聞

桃園市立委第6選區　邱若華勝選

桃園市立委第4選區　萬美玲順利連任

民進黨陳冠廷行動和政策報答選民

民進黨陳亭妃全國第一高票車隊謝票！

桃園立委第5選區　呂玉玲成功四連霸

陳昆和正向面對選舉結果向群眾致謝感恩

花蓮仍是藍軍天下　各投票率均超過50%

王定宇勝選台南車掃謝票

台東倉庫起火　延燒5戶民宅

民眾黨台南得票相當亮眼

台南做工行善團完成第250戶弱勢修繕

雲林義消總隊長就職　表揚57傑出消防及義消楷模

南消第五大隊春安大型賣場踏勘

花蓮爭取逾3億5千萬　2大金針花景區持續復建

更多熱門

相關新聞

南消第五大隊春安大型賣場踏勘

南消第五大隊春安大型賣場踏勘

農曆春節假期將至，大賣場、量販店將湧 入大批的逛街購物人潮，台南市消防局第五大隊為強化消防人員對於轄內大賣場救災動線之瞭解，提升火災搶救效能，14日前往轄內家樂福中華分公司進行實施場所救災動線踏勘，同時也針對場所消防安全設備進行檢查，以保障民眾生命財產安全，平安度過春節假期。

南消第五大隊永康分隊辦親子日

南消第五大隊永康分隊辦親子日

走入校園宿舍推廣住警器南消玉井倡導防災安全

走入校園宿舍推廣住警器南消玉井倡導防災安全

民眾踴躍向台南消防英雄致意

民眾踴躍向台南消防英雄致意

向南消城市英雄說出心裡話幼兒園傳心意

向南消城市英雄說出心裡話幼兒園傳心意

關鍵字：

南消一大隊咖啡包消防英雄留言打氣

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

本土劇男星林義芳「LINE群拉票」爆違法！本人認了

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

台中超級新人廖偉翔破了綠營鐵板：會戒慎恐懼

快訊／失竊選票藏圖書室角落　警逐層找到最後2張

鄭運鵬帥兒登人氣熱搜！傳「經紀人找上門」他敗選忙回應

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

鄭運鵬兒帥到爆紅「演藝圈大咖被圈粉」！李明川讚1特質

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面