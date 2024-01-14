啡常謝謝你　南消一大隊贈送特製咖啡包感謝為消防英雄留言打氣

▲假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊參訪，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



一年一度119消防節將屆，台南市消防局特別辦理「向城市英雄說出心裡話」活動，1月8日至1月19日止，台南市所有消防分隊駐地及防災教育館均有消防栓造型留言板及消防車便利貼供民眾留言，以鼓勵消防人員及提振消防士氣。

假日許多家長帶著小朋友來鹽水分隊，寫下對消防人員的感謝及祝福，鹽水消防隊也送上自製濾掛咖啡包以表感謝，咖啡袋子上繪圖是獨特的鹽水消防隊圖案很吸睛，共有3種版本，分別印有防範電器火災、安裝住警器、地震保命撇步、減少使用爆竹煙火、珍惜救護資源及辨別中風要領、清明掃墓四不二記得、招募義消、瓦斯使用安全事項…眾多防災知識，真讓人捨不得喝！鹽水分隊也在假日安排消防員體驗活動，內容有小小消防衣著裝、射水操作、消防車搭乘體驗及大型看板宣導消防知識等，正確防火觀念伴隨歡樂體驗深植小朋友心中。





消防局局長李明峯表示，今年特別利用119消防節期間，辦理「向城市英雄說出心裡話」的活動，由市長黃偉哲錄製的活動影片揭開序幕，以溫馨且體恤消防員為出發點，透過民眾留言鼓勵消防員的方式來溫暖消防員，歡迎大家一起到各消防分隊留言鼓勵消防員，向守護府城安全的城市英雄說出你的心裡話。

第一大隊大隊長陳博文表示，小朋友對消防車都有憧憬，時常看到家長帶小朋友佇立門外看消防車卻不敢進來，這次119消防節活動，除了能鼓舞消防員士氣，也是鼓勵民眾進到消防隊，期望透過此次的活動來提升民眾的防災意識，讓正確的防災觀念向下扎根，才能降低災害發生的風險，多一分防火意識，就少一分災害損失。