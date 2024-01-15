美佑東區日照中心參訪南消崇善分隊　感謝消防人員辛勞

▲美佑東區日照中心的長輩們，參訪南消崇善分隊，響應活動填寫便條紙並與巨型壁畫合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

119消防節「向城市英雄說出心裡話」活動於1月8日開跑，美佑東區日照中心的長輩們，15日參訪南消崇善分隊，響應活動填寫便條紙並與巨型壁畫合影。

這次宣導活動內容除向消防員致敬，寫上鼓勵的話之外，也對長輩進行住宅用火災警報器、防範一氧化碳中毒、CPR等多項宣導；由於年長者行動較為不便，特別針對老人防火要訣進行宣導，提醒年紀大或行動不方便者，應居住一樓並靠近逃生出口的房間；進行烹調時，應養成「人離火熄」的習慣，如烹調、應門或接電話而暫時離開，務必關閉火源。

第七大隊大隊長石家源表示，年長者由於行動不便，平時就應具備正確防火觀念，強化自身災害應變能力，使災害發生機率降至最低，確保生命財產安全，讓「防災生活化，生活防災化」的觀念深植民心。

消防局長李明峯表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生的風險，也秉持著市長黃偉哲的施政理念，防災觀念向下扎根，創造更有防災韌性的都市。

消防局呼籲住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居，請多加利用。