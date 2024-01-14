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南消第五大隊春安大型賣場踏勘　讓民眾春節採買好過年

▲台南市消防局第五大隊，前往轄內家樂福中華分公司進行實施場所救災動線踏勘，同時也針對場所消防安全設備進行檢查，以保障民眾生命財產安全，平安度過春節假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，前往轄內家樂福中華分公司進行實施場所救災動線踏勘，同時也針對場所消防安全設備進行檢查，以保障民眾生命財產安全，平安度過春節假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節假期將至，大賣場、量販店將湧 入大批的逛街購物人潮，台南市消防局第五大隊為強化消防人員對於轄內大賣場救災動線之瞭解，提升火災搶救效能，14日前往轄內家樂福中華分公司進行實施場所救災動線踏勘，同時也針對場所消防安全設備進行檢查，以保障民眾生命財產安全，平安度過春節假期。

▲台南市消防局第五大隊，前往轄內家樂福中華分公司進行實施場所救災動線踏勘，同時也針對場所消防安全設備進行檢查，以保障民眾生命財產安全，平安度過春節假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今年是台南建城400年的大日子，隨著春節連續假期的到來，各地到台南遊玩的觀光客及出外就學、工作的遊子返鄉，相信在春節期間台南市各地的人潮一定非常眾多，台南市政府非常重視所有民眾的公共安全，除透過消防局平時落實消防安全設備檢查，在春節期間消防局更是不敢鬆懈來維護民眾的公共安全，讓來台南遊玩的民眾能玩得開心、買得放心。

▲台南市消防局第五大隊，前往轄內家樂福中華分公司進行實施場所救災動線踏勘，同時也針對場所消防安全設備進行檢查，以保障民眾生命財產安全，平安度過春節假期。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，大型商場內部隔間眾多、動線複雜，藉由實地踏勘提升消防人員瞭解相關救災動線災害應變能力，同時使消防人員可熟悉商場環境及預擬搶救方案，有效提昇整體搶救效能，減輕災害損失，提供民眾安全的購物環境。同時藉由檢查場所消防安全設備，透過一連串的安全檢查，如：測試火警自動警報設備、室內消防栓、排煙系統、避難逃生設備、防火鐵捲門連動等消防設備是否良好運作，場所的逃生出口路線標示是否明確，安全門逃生口有無被雜物阻擋等等，都是為了保障民眾的購物安全，同時呼籲業者應 注意加強防火管理及做好消防安全整備工作，確保民眾在春節期間消費之安全。

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