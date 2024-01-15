幼兒園參訪南消灣裡消防分隊　用心挺英雄向消防員致敬

▲台南市私立米爾頓幼兒園，15日參訪灣裡消防分隊，熱情響應並體驗消防活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台南市消防局119消防節「向城市英雄說出心裡話」活動，1月8日開跑，台南市私立米爾頓幼兒園，15日參訪灣裡消防分隊，熱情響應並體驗消防活動。

小朋友們帶著自製的色彩繽紛卡片和寫滿加油打氣的心裡話，前來灣裡消防分隊，表達對消防員辛勤工作的敬意。

這次宣導活動內容項目為向消防員致敬、防止小孩玩火、住宅用火災警報器、防範一氧化碳中毒等多項內容，消防員們向小朋友介紹各項救災設備及車輛，並說明其功能和使用方法，讓小朋友對消防工作有了更深刻的認識外，更是讓小朋友們知道火的重要性及危險性、告訴小孩為何會發生火災。

灣裡消防隊中隊長黃元定說，這樣的活動對於消防隊是一種極大的鼓舞和支持，而這些可愛的小朋友們帶給我們更多正能量，讓我們感受到社區的支持和關愛，這對我們來說是一個難得的暖心時刻。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次宣導活動，能吸引更多民眾一同參與，藉由防火防災觀念遍地扎根，創造更有防災韌性的都市。

消防局長李明峯也呼籲市民朋友，住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居，請多加利用。