電動車新科技伴隨新危險　南消五大隊積極消防應變整備

▲台南市消防第五大隊特於15日，與府城汽車客運聯合辦理電動車事故搶救訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來環保意識抬頭，以及在我國政府政策推動之下，國內電動車不斷推出推陳出新，車輛的構造與電器配備與以往車輛不同，一旦發生車禍事故時，可能發生感電、火災、電池位移、電池液洩漏等危險。

從風險管理的角度，電動車起火時有3大風險，分別是「有毒氣體產生」、「熱失控」、「極易復燃」，這3項風險對消防人員救災產生新的挑戰，除了完整防護穿著外，更要注意長時間救災人員輪替、大量用水供應及持續降溫工作。

為提升消防人員之救災技能及安全知識，台南市消防第五大隊特於15日，與府城汽車客運聯合辦理電動車事故搶救訓練，並請府城客運技師講解有關該公司電動巴士之緊急應變處置方式，整體訓練內容包含電動車之車輛辨識、車體構造、高壓電主要組件配置、關閉高壓電系統程序、氣囊位置與關閉程序及火災處理程序等面向。

有關電動車火災，美國國家防火協會(NFPA)的應急現場指南甚至指出最少需要 2600 加侖(9841公升)的水量以策安全，比起一般汽油車約300加侖(1135公升)用水還多出近9倍之多；即使電動車的高壓電路被斷開，一旦溫度過高後就容易出現「熱失控」的現象，鋰電池如果被穿刺、過度充電、運作過度或遭受其他意外，在進入攝氏 120 度後，就會加速內部化學反應，讓電池本身過度反應起火。這種狀態的高壓鋰電池就算短時間被熄滅，也非常有可能因溫度再度進入熱失控循環起火，因此極易復燃。

黃偉哲市長表示，電動車是未來的趨勢，且總車輛數持續在增長，相信五大隊的訓練可提升對於電動車事故發生時的應變能力，有效保護市民朋友及消防同仁的安全。

消防局李明峯局長表示，電動車的事故處理是近年消防救災的新挑戰，透過本次的訓練使消防人員對於新能源車輛的構造、相關搶救效能及相關搶救安全都有相當大的提升，未來消防局在保障同仁救災安全的前提下，將持續精進救援能力，以確保市民生命、身體、財產安全。