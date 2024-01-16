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LLB謝國城前哨站傳福盃少棒全國賽　32支少棒勁旅台東開打

▲「第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽」，15日至19日在台東縣棒球村等場地進行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽」，15日至19日在台東縣棒球村等場地進行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府主辦，台灣傳福棒球協會協辦「第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽」，15日至19日在台東縣棒球村等場地進行，15日下午舉行開幕，由台東縣政府教育處長蔡美瑤代表饒慶鈴縣長歡迎參賽球隊；本屆少棒組分成軟、硬式組，共32支球隊參賽，青少棒組則自2月1日接力舉行，有20支勁旅共襄盛舉。

傳福盃為感念洪傳福先生熱心推展體育，創辦人「棒球素人」洪百基先生以父之名自1997年開辦，以發揚知福惜福精神、重視球員品格教育為特色，今年將邁入第27年，已成為全國知名棒球賽事，初期僅有少棒，以台東縣內球隊為主，2000年起增加青少棒，2004年擴大為全國性賽事，曾由台灣傳福棒球協會主辦，2018年起由台東縣政府接手主辦，已成為台東指標性全國賽事。

▲「第27屆傳福盃全國少棒與青少棒錦標賽」，15日至19日在台東縣棒球村等場地進行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣政府教育處表示，傳福盃是全台唯一採用LLB(世界少棒聯盟)雙敗淘汰賽制的賽事，世界少棒聯盟自去年開始採取新賽制，今年賽事仍採用，像是因應每名球員都必須上場的規則，所有報名的球員都要排入先發打序中；球棒須為符合LLB所採用之「美國棒球球棒標準」(USABat)之棒球棒等，讓參賽球隊先適應新制；此一賽事已成為縣府與台灣世界少棒聯盟共同主辦的「中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」之前哨站，在3月23日至31日在台東棒球村一、二棒舉行。

台東縣政府教育處指出，今年少棒軟式組14隊都是台東縣內球隊，硬式組則是廣邀全國18支勁旅，其中南投縣新豐國小首次參賽，地主台東則有紅葉、卑南、豐田國小3隊參加，18、19日最後2天在第一棒球場的賽事，大會也首度安排轉播，球迷朋友可鎖定ELTA 4台、getwin_sport YouTube、Twitch頻道收看。

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