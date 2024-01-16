改版共軍動態示意圖　國防部：讓國人更實際了解安全狀況

▲國防部情次室情研中心情報官黃明傑上校回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部按慣例每日上午9時會公布共機、艦及空飄氣球擾台狀況，不過今（16日）發布的動態示意圖已做更新，明顯有別自2020年開始使用的舊版。國防部表示，修改動態示意圖是要更清楚聚焦共軍在台海周邊狀況跟活動範圍，讓國人更實際了解安全狀況。至於臉書粉專昨指有2架中共陸航直升機假冒民航機，國軍說，國軍有掌握這樣狀況，並適切公布相關訊息。

國防部16日公布新版的「中共解放軍近日台海周邊空域活動示意圖」，相較前一版，新增偵獲空飄氣球時距台灣本島的距離，但少了共機的航跡圖。對於為何改版示意圖，情次室情研中心情報官黃明傑上校說，修改動態示意圖是要更清楚聚焦共軍在台海周邊狀況跟活動範圍，讓國人更實際了解安全狀況。

國防部發言人孫立方說，敵人對我方呈現的威脅型態每天都不同，如何面對變化的敵情威脅，是國防部重要工作，尤其過程中，敵人認知作戰可能伴隨軍事動作產生新變化，對我民心士氣造成負面影響，所以不斷調整精進海空域動態方式，在盡量不影響情資來源情況下，讓國人瞭解國家目前面臨的狀況，也避免敵人用這種縫隙實施認知作戰。

媒體追問，民航局公布的台北飛航情報區航路圖，顯示ADIZ是到北緯29度，但今天的動態是畫到北緯27.5度，這是自我限縮？黃明傑說，標示北面是27.5度線，沒有其他意思，是為了更清楚標出共軍在台海周邊的方位，讓國人知悉。

對於昨臉書粉專「Taiwan ADIZ」昨指有2架中共陸航直升機假冒民航機，黃明傑表示，國軍有掌握這樣狀況，並適切公布相關訊息。

根據國防部16日公布的資訊，國軍昨早6時至今早6時間，偵獲共機15架次，其中進入西南空域2架次，共艦則有3艘次，持續在台海周邊活動。

▲▼國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」新舊差異。上圖為新版。（圖／國防部提供）