中共擬3月後在台週邊軍演？　國防部：目前沒有掌握

▲黃明傑回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統大選前，外媒引述不具名台灣官員說法，指中共可能將於3月過後，於台灣附近舉辦軍演。對此，國防部今（16日）表示，有關共軍實際活動，3月部分，目前沒有掌握到中共會從事對我國的軍事作為。

綜合路透社和彭博報導，不具名台灣官員說，不管誰當選，北京都可能在軍事和經濟上加強向新總統施壓，可能在3月過後採取行動，因為屆時天氣和海上狀況較佳。

國防部16日舉辦例行記者會。對於上述報導，情次室情研中心情報官黃明傑上校說，國防部研判共軍會藉常態性戰備警巡，結合認知戰、灰色地帶侵擾，對我國實施威懾；3月天氣轉好，共軍年度計畫性作為，或非計畫性軍事活動，國軍都會運用聯合情監偵掌握。

媒體追問，所以國軍有掌握到非計畫性的活動嗎？黃明傑表示，目前有關共軍實際活動，3月部分，目前沒有掌握到中共會從事對我國的軍事作為。

黃明傑也提及，近期台海周邊沒有異常的針對性軍事舉措，都是屬於常態性作為。共軍對我軍事威脅牽涉三方面，常態性戰備警巡、結合認知作戰及灰色地帶作為。

有關中國官媒在14日下午透過微博披露共軍船艦在海上操演影片，國防部發言人孫立方說，國防部在影片發布前，有掌握到該項軍演，但該軍演不算在台海周邊海、空域較接近的監控範圍裡，但國軍對後續發展跟共軍做哪些科目，會進一步掌握。