快訊／一年兵鑑測不合格「須留訓」　通過才能領1萬800元專業加給

▲陸軍參謀長陳建義出席國防部「一年期義務役入伍接訓整備概況」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部2024年起恢復義務役1年役期，首梯670名役男將於1月25日入伍，接受8週入伍訓及44週部隊訓。國防部指出，役男於入伍訓練第8週實施為期5日期末鑑測，在入伍訓練最後一週會實施期末鑑測，若鑑測總評不合格的役男，將被實施1週留訓，再不合格者，則不核發專長證書，且不得領1萬800元專業加給。留訓週沒合格，役男仍要依照抽籤到的單位報到，接訓單位會在每個月依其不合格項目實施補測跟簽證，合格後才能領專業加給。

國防部16日召開「一年期義務役入伍接訓整備概況」記者會，陸軍參謀長陳建義中將指出，第一年預計徵集9127名役男，由陸軍接7514人，依役男戶籍地，區分北、中、南、東地區，分別於步兵206旅等五個單位實施入伍訓練，共計12梯次。第一梯次（陸軍2266梯）徵集670人，將於1月25日入伍，分由步兵206旅（北）、302旅（中）、203旅（南）負責接訓。

規劃上採8週入伍訓及44週部隊訓。陳建義說，入伍訓練課程規劃，採4個階段施訓：第一階段（第1週）軍人核心價值：以軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為訓練主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力。

第二階段（第2至5週）-基礎訓練：以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練及戰鬥教練基礎訓練為主軸，以建立役男武器操作及戰鬥教練基礎。第三階段（第6至7週）-進階暨組合訓練：以步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練為主軸，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力，使役男具備武器運用自信

第四階段（第8週）-期末鑑測：以體能戰技、步槍鑑定射擊、3天2夜晝夜連續綜合戰鬥教練為鑑測主軸，以實戰化場景，執行役男入伍訓練成效驗證。

陳建義也提及將實施「期末鑑測暨補訓作法」。他表示，役男於入伍訓練第8週實施為期5日期末鑑測，針對入伍訓練各階段訓練重要課程，區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」等三大類實施鑑測與評鑑，以驗證役男訓練成效。

陳建義指出，鑑測總評不合格役男，將實施1週留訓，針對不合格項目實施輔訓與補測，經補測後總評仍不合格者，則不核發專長證書並不得支領1萬800元專業加給。

國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將補充，一年義務役跟4個月軍事訓練役入伍訓統一為8週。今年嚴格要求戰鬥教練、兵器教練，射擊為主，當期末鑑測不合格，隔週實施補訓跟補測，再不合格就不核發專長證書，也就是役男沒辦法領專業加給，待下部隊後，由單位主官持續管制，每個月駐地成效驗收會實施合格簽證，什麼時候合格，什麼時候才能領專業加給。

對於留訓一週方面，劉慎謨說明，同一時間同梯役男下部隊，待補測完，會通知單位帶回。陳建義指出，留訓週沒合格後，役男還是要依照抽籤到的單位報到，接訓單位會在每個月依其不合格項目實施補測跟簽證，合格後才能領專業加給。