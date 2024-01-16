　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／一年兵鑑測不合格「須留訓」　通過才能領1萬800元專業加給

▲陸軍參謀長陳建義出席「一年期義務役入伍接訓整備概況」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸軍參謀長陳建義出席國防部「一年期義務役入伍接訓整備概況」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部2024年起恢復義務役1年役期，首梯670名役男將於1月25日入伍，接受8週入伍訓及44週部隊訓。國防部指出，役男於入伍訓練第8週實施為期5日期末鑑測，在入伍訓練最後一週會實施期末鑑測，若鑑測總評不合格的役男，將被實施1週留訓，再不合格者，則不核發專長證書，且不得領1萬800元專業加給。留訓週沒合格，役男仍要依照抽籤到的單位報到，接訓單位會在每個月依其不合格項目實施補測跟簽證，合格後才能領專業加給。

國防部16日召開「一年期義務役入伍接訓整備概況」記者會，陸軍參謀長陳建義中將指出，第一年預計徵集9127名役男，由陸軍接7514人，依役男戶籍地，區分北、中、南、東地區，分別於步兵206旅等五個單位實施入伍訓練，共計12梯次。第一梯次（陸軍2266梯）徵集670人，將於1月25日入伍，分由步兵206旅（北）、302旅（中）、203旅（南）負責接訓。

規劃上採8週入伍訓及44週部隊訓。陳建義說，入伍訓練課程規劃，採4個階段施訓：第一階段（第1週）軍人核心價值：以軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為訓練主軸，以強化役男守法、愛國意識，並培育實戰化訓練所需肌、耐力。

第二階段（第2至5週）-基礎訓練：以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練及戰鬥教練基礎訓練為主軸，以建立役男武器操作及戰鬥教練基礎。第三階段（第6至7週）-進階暨組合訓練：以步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練為主軸，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力，使役男具備武器運用自信

第四階段（第8週）-期末鑑測：以體能戰技、步槍鑑定射擊、3天2夜晝夜連續綜合戰鬥教練為鑑測主軸，以實戰化場景，執行役男入伍訓練成效驗證。

陳建義也提及將實施「期末鑑測暨補訓作法」。他表示，役男於入伍訓練第8週實施為期5日期末鑑測，針對入伍訓練各階段訓練重要課程，區分「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」等三大類實施鑑測與評鑑，以驗證役男訓練成效。

陳建義指出，鑑測總評不合格役男，將實施1週留訓，針對不合格項目實施輔訓與補測，經補測後總評仍不合格者，則不核發專長證書並不得支領1萬800元專業加給。

國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將補充，一年義務役跟4個月軍事訓練役入伍訓統一為8週。今年嚴格要求戰鬥教練、兵器教練，射擊為主，當期末鑑測不合格，隔週實施補訓跟補測，再不合格就不核發專長證書，也就是役男沒辦法領專業加給，待下部隊後，由單位主官持續管制，每個月駐地成效驗收會實施合格簽證，什麼時候合格，什麼時候才能領專業加給。

對於留訓一週方面，劉慎謨說明，同一時間同梯役男下部隊，待補測完，會通知單位帶回。陳建義指出，留訓週沒合格後，役男還是要依照抽籤到的單位報到，接訓單位會在每個月依其不合格項目實施補測跟簽證，合格後才能領專業加給。

ET快訊
快訊／鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉了
綠白合已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡
LIVE／國會龍頭戰恐三腳督！閣揆4人選熱門　男擄女與警駁火
美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立
立委高票當選！　360萬選舉補助款全捐了
立院龍頭之爭　綠委揭過往經驗：傾向跟民眾黨合作
金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行
46歲陸網紅名醫猝死！　同事曝死因：可能和感冒有關
礁溪旅館交戰瞬間！嫌犯擄女與警「走廊連轟10槍」　中彈倒地哀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘：綠立法院長人選「一定是游錫堃」　指朝野小大對話取代對抗

選舉期間在野陣營操作「疑美論」　AIT：民主社會相互辯論非常自然

國台辦稱「民進黨不代表主流民意」　AIT：對台民主體制有信心

綠白合私下已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡

美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立

賴瑞隆拿下高雄立委最高票　宣布360萬選舉補助款全捐出給弱勢兒童

綠黨團先以「適任國會議長」考量　民眾黨批傲慢：請重視國會改革

盧秀燕成藍營新共主？　葉元之點3大優勢：處事明快讓人感覺很暖

諾魯與我斷交與2758號決議文有關　AIT駁斥：未決定台灣定位

金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

柯建銘：綠立法院長人選「一定是游錫堃」　指朝野小大對話取代對抗

選舉期間在野陣營操作「疑美論」　AIT：民主社會相互辯論非常自然

國台辦稱「民進黨不代表主流民意」　AIT：對台民主體制有信心

綠白合私下已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡

美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立

賴瑞隆拿下高雄立委最高票　宣布360萬選舉補助款全捐出給弱勢兒童

綠黨團先以「適任國會議長」考量　民眾黨批傲慢：請重視國會改革

盧秀燕成藍營新共主？　葉元之點3大優勢：處事明快讓人感覺很暖

諾魯與我斷交與2758號決議文有關　AIT駁斥：未決定台灣定位

金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行

米蘭男裝周／Karina神顏同框日男神！PRADA辦公室秀場　制服搭泳帽新美學

普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍外流機密文件：北約明年遇襲

保時捷「電動Macan」確定1／25亮相！首搭PPE平台、出場即最強

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

瑞絲薇斯朋腋下擠出神秘肉肉　遭疑修片過頭她刪文

西螺福興宮愛心獎學金　鼓舞180位學子夢想翱翔

柯建銘：綠立法院長人選「一定是游錫堃」　指朝野小大對話取代對抗

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

女獨坐頂樓遮雨棚聽分手情歌　警消救援還被嗆：浪費社會資源

最辣孕婦裝！羅伯派汀森女友側身「美胸快掉出」　只用紅線綁圓肚

政治熱門新聞

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

柯文哲全台「唯二鐵白區」打敗藍綠　穩居高中生圈第一大黨

王義川2點示警賴：4年後恐兵敗如山倒

郭正亮斷言賴政府閣揆「他」最有希望

4中生代可望接任閣揆　「她」呼聲最高

黃曙光接國防部長促進「綠白合」？　綠委點2白委：是內閣可考慮人才

柯P辭民眾黨分裂　林濁水：結局更慘

戰鬥藍同意民眾黨立法院長4承諾　趙少康加碼提出「國政4主張」

外籍師侵犯少女被2國驅逐！竟在台5縣市教書18年

白營拋「4主張」立院龍頭挺誰？　國民黨：民意為依歸、走自己路

快訊／一年兵鑑測不合格「須留訓」　通過才能領1萬800元專業加給

周玉蔻轟民進黨區域立委選太差！　不分區點名范雲、陳培瑜「哪冒出來的」

諾魯索討「至少26億」　台灣還在協商找援助方案就被突襲斷交

民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

更多熱門

相關新聞

黃曙光接國防部長促進「綠白合」？　綠委點2白委：是內閣可考慮人才

黃曙光接國防部長促進「綠白合」？　綠委點2白委：是內閣可考慮人才

2024大選落幕，未來將呈現朝小野大政局，傳出民眾黨立委當選人黃珊珊胞兄黃曙光，可能接任賴政府首位國防部長，促進國會「綠白合」空間，對此，民進黨立委許智傑昨（15日）受訪時認為，白陣營有很多優秀人才，例如教授張其祿、勞動專業的賴香伶、國防專業黃曙光等都是未來內閣可以考慮的人才。

陳玉珍疑政治力介入金門返鄉投票軍機　國防部：無法支援臨時需求

陳玉珍疑政治力介入金門返鄉投票軍機　國防部：無法支援臨時需求

民眾抗議「金門返鄉投票軍機」不飛了　陳玉珍質疑政治力介入

民眾抗議「金門返鄉投票軍機」不飛了　陳玉珍質疑政治力介入

中共空飄氣球今飛越本島　大選前24小時共機又現蹤西南空域

中共空飄氣球今飛越本島　大選前24小時共機又現蹤西南空域

發布防空警報與美航母有關？　國防部：報導內容非事實

發布防空警報與美航母有關？　國防部：報導內容非事實

關鍵字：

國防部義務役一年兵留訓

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面