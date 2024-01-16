台大選後...諾魯轉向中國與台斷交　黃國昌籲中共尊重台灣人民選擇

▲民眾黨立委當選人黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

我國2024大選才剛結束，太平洋友邦諾魯共和國隨即宣布與我斷交，並承認中華人民共和國，使邦交國只剩下12國。對此，民眾黨立委當選人黃國昌昨（15日）表示，在舉行完總統大選後，中共應該尊重台灣人民的選擇，在選後進行如此粗暴的政治操作，對兩岸關係的發展，毫無益處；未來台灣民眾黨立法院黨團，也將反對與中共進行金錢外交的競逐。

外交部15日記者會上提到，澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC），產生鉅額的財政缺口，不過並未公布金額；據指出，金額高達1.25億澳幣（約26億台幣），而諾魯甚至以此跟中國方面比價，但就在我方還在尋找援助方案時，諾魯突襲式宣布斷交。

由於諾魯政府開口的金額實在超過台灣可以負擔，而且外交援助上，僅限於當地醫療、農業、婦女、教育等領域；不過，就在我方尋求其他友好國家，以及不同方案之際，諾魯就被中國以鉅資誘拉走，並突襲我方宣布斷交。

對於諾魯突襲式斷交，民眾黨立委當選人黃國昌表示，在舉行完總統大選後，中共應該尊重台灣人民的選擇，在選後進行如此粗暴的政治操作，對兩岸關係的發展，毫無益處。

黃國昌直言，未來台灣民眾黨立法院黨團，也將堅定貫徹自由民主的普世價值，反對與中共進行金錢外交的競逐。也請外交部與國合會清楚揭露我國對諾魯提供援助之項目及金額。

