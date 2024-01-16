憂國中孩交到壞朋友「送去私校有用嗎？」　過來人揭1問題：躲不掉

▲送去私立學校好嗎？（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

校園安全問題是許多家長在意的事情，認為公立學校的學生素質良莠不齊，就讀私立學校相對安全，就有一名家長表示，先不考慮學費的問題，聽到很多媽媽都說，青春期的小孩叛逆，容易走歪，送到私立學校比較好，校風嚴謹還會盯課業，對此，網友紛紛點頭「國中真的慎選，能送私立當然好」。

該名家長在PTT發文，「為了未來發展送小孩去私立國中」，學費的部分家裡可以負擔，因此不在考慮範圍內，只是聽到很多媽媽說，國中正值青春期，本來就會比較叛逆，如果在學校交到不好的朋友，很容易被帶壞，「當初自己自律性是蠻高的，不確定小孩能不能跟我一樣就是了」。

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他提到，私立國中校風比較嚴謹，對於課業學習也會比較認真，「對小孩的未來規劃好像比較好，不知道大家覺得如何？」

▲網友認為私校的校園環境相對安全。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



貼文一出，網友點頭，「至少比較安全」、「現在小孩早熟，我國小就把小孩送私立，不是要小孩多會讀書，是希望小孩減少遇到8+9的機會，現在好的私立國中也不好進，需要考試，還有補習班專教這個，現在也不少教師把自己小孩送私立」、「如果學費不是問題又想給小孩未來鋪好路，就是送競爭力高的學校才會有上進心」、「私立國中一定比較安全且有在要求」、「私立的升學率好像真的比較好，朋友的小孩讀私立成績都很漂亮」、「重點是私校不太會有彈簧刀」、「好的私校要考試，小孩要先考上才行」。

不過也有網友指出，私校也會出霸凌的狀況，「社會上本來就有各種人，讀私校也會有讀私校的麻煩，我以前也在私校碰過8+9」、「也有優質的公立國中，所以還是看學校」。

本站曾報導《公立學校學生素質差很大「讀私校較安全？」 過來人揭1隱憂》，有網友指出，校園霸凌不分公私立，「私校霸凌的貨色是另一種，不是那種地痞類的」、「私校會有有背景的垃圾，根本躲不了」、「有錢的同學把課業壓力發洩在沒錢功課差的」、「有錢人的霸凌也很可怕…是另外一種層級」。