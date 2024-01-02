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新北校園割喉案　潘文忠：違禁品檢查更彈性、擴充校園輔導人力

▲▼新北市校園暴力事件檢討策進會議。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政委林萬億召開跨部會新北市校園暴力事件檢討策進會議。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新北市一名國三生遭同校學生以彈簧刀割喉喪命，引發社會公憤。行政院政務委員林萬億2日下午邀集司法院、教育部、衛福部及六都社會局共同討論校園安全會議。教育部長潘文忠說，對於違禁品的檢查機制，會賦予校方明確指引、更彈性的作法，預計週四會同地方政府和相關團體討論。此外，輔導人力也會再擴充，並提升待遇，讓更多人力得以久用。

林萬億表示，今天討論有7個重點：第1，在少年法院裁定交付返回社區和學校，少年調查官、少年委員會還有學校的輔導體制要如何銜接？不能有任何漏接；第2，學生回到學校如何銜接以及後續輔導；第3，經收容後返回社區或學校，是否要有中介教育型態來接受，或是回到原來的學區學校即可？

第4，針對《學生輔導法》的注意事項各界有很多疑慮，如何管教、可否檢查書包違禁品等；第5，學校輔導教師人力是否足夠；第6，學校學生如有家庭困境，社安網以及地方體系要如何協助；第7，地方政府提到部分疑難雜症，希望中央協助。

教育部長潘文忠說，外界關切高關懷對象學生要回歸學校時的中介議題，針對高關懷課程、合作式中途班等機制，後續會跟各縣市政府討論，在擴充資源上教育部會盡最大力量。

潘文忠指出，依照《學生輔導法》已增加5000位輔導教師、600多位專輔人員，後續會對中大型學校再擴編人力。對於基層專業輔導人力也會推出久任機制，在薪資福利與升遷機制上提升，讓在第一線學校服務的專輔人力久任，對於學生各方面的掌握較重要，希望在增置人力的同時可以留下更多專輔人員。

潘文忠說，原來就有檢查的機制，但是程序過於繁瑣，要求現場要有多少家長代表、教師代表、學生代表等。今天討論的大原則，確實有必要讓規定的各方面再更明確，其次，該機制會賦予學校比較大的機動彈性，有建立範本指引的必要性。教育部希望在這樣大的方向上，跟相關團體與地方政府做討論，相信很快可以聚焦。

林萬億補充，依照現行規定，教師要搜查學生或私人物品有限制或條件，法律要明文規定，有相關理由、證據足以認定特定學生涉嫌什麼樣的樣態，六都希望能有彈性、更明確的規範，希望教育部訂出操作指引。

林萬億指出，目前的規範都有，但操作上有窒礙難行之處，有些甚至還沒執行就自我限制。林舉例，「相當理由」的證據是什麼？特定學生涉嫌犯罪是什麼？很多老師也不知道；避免緊急危害，什麼情況下足以造成教師或學生權益受損？希望教育部可以更明確，並保留當下處理的彈性空間。

根據《學校訂定與實施教師輔導與管教學生辦法注意事項》第28條「搜查學生身體及私人物品之限制」規範，為維護學生之身體自主權與人格發展權，除法律有明文規定，或有相當理由及證據足以認為特定學生涉嫌犯罪或攜帶第三十點第一項及第二項各款所列之違禁物品，或為了避免緊急危害者外，學校不得搜查學生身體及其隨身攜帶之私人物品（如書包、手提包等）。學校進行前項搜查時，應全程錄影。

▲▼新北市校園暴力事件檢討策進會議。（圖／記者陳家祥攝）

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