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國民黨嗆范雲「社會安全破口」　她反批：操弄孩子悲劇換選票沒人性

▲▼范雲「封建思維配不上進步臺灣，2024選舉勿陷仇女與歧視！」記者會。（圖／范雲辦公室提供）

▲民進黨立委范雲。（圖／范雲辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數4天，各陣營除了積極拚陸戰，也陸續釋出競選廣告，國民黨9日就發布「下架范雲」的CF，批評民進黨立委范雲就是社會安全破口，還主張檢查學生書包是威權行為。對此，范雲表示，新北國中生的悲劇，大家都很痛心，國民黨以廣告操弄孩子的悲劇，想換取選票，這已失去人性。

國民黨副發言人康晉瑜指出，過去疫情期間，范雲提議將機組人員的檢疫改成3+11，造成台灣的機組員擴大感染；此外，新北國中男童在校園遇害事件，所有家長納悶為什麼危險的彈簧刀、違禁品可以進入校園時，赫然發現范雲去年1月曾召開記者會，批評校園如果檢查學生書包是威權行為，讓第一線教師相當矛盾也倍感壓力。

對此，范雲回應，第一，新北孩子的悲劇，大家都很痛心，她再次向受害者家屬表達哀悼，但很遺憾，國民黨在選舉的最後時刻，以廣告操弄孩子的悲劇，想換取選票，這已失去人性。

第二，范雲強調，她長期關注教育、兒童、社會弱勢議題，是公民團體評鑑的多次教育優秀立委，她從未說過「不能搜書包」，也不曾有國民黨CF中宣稱的對「校園安全輕率提案」；第三，國民黨副總統候選人趙少康上周已公開說明，如果新北市長侯友宜沒有請假，就不會有這件不幸發生，請國民黨自我反省，不要繼續操弄悲劇。

范雲最後表示，針對造謠CF，已委請律師黃帝穎積極蒐證，呼籲政治人物切勿繼續造謠觸法，為選舉失去人性。

黃帝穎分析，國民黨CF在法律上，是惡意連結，虛構對校園安全的「輕率提案」，對范雲誣指，已踩到法律界限；針對國民黨及網軍的造謠，他和范雲將持續蒐證，尤其針對國民黨主席朱立倫、國民黨發言人凌濤、康晉瑜進行民事跟刑事責任的追究。

黃帝穎表示，新北國中生的悲劇，國民黨不應該消費，尤其地方的教育與治安機關首長都是國民黨總統候選人侯友宜，請假一百多天，發生了悲劇。現在居然為了甩鍋，對長期關心教育的范雲進行惡意連結，純粹為了替侯友宜轉移焦點。

針對校安議題，國立師範大學教授林佳範表示，校園安全議題，應該增加的並非搜查的規定，因為這些規範早在2006年，就已經訂定，並非本次問題焦點。他認為，本次案例，搜查規定並非問題癥結點，現代社會中輔導管教議題較以往更複雜，應增加更多資源挹注，協助老師輔導、建立資源和系統，才是關鍵。

民進黨立委江永昌則表示，校園安全議題牽涉範圍很廣，需要投入更多人力物力，包括安全預警、維護、防範，給予學校老師如何輔導執行更多的支持。

江永昌強調，事實就是，范雲是非常有教育專業的立委，提出許多教育專業法案，還得到公督盟評鑑六次優秀立委，其中有三次是全院最高分，這才是事實；針對CF內容，他在司法法制委員會，沒有看到有在野黨所指控的法律提案。所以外界影射造謠指責說范雲的提案與本次事件有關，不曉得從何而來，令人詫異與不解。

立委陳培瑜指出，民進黨總統候選人賴清德已經宣示，黑金槍毒詐騙這些問題要離開校園，現在社會樣態非常複雜，加強社區、家庭教育、司法管教系統、中介教育制度，以及如何與校園的輔導、教育系統做嫁接，相信教育部和地方政府的溝通絕對沒有逃避、都在積極面對。她強調，強調，惟有強化系統嫁接，才能支持每個家庭，同時協助第一線的老師。

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