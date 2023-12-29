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國三生割頸案爆眾怒！國人不忍了：1／14將發動《少年法》下修連署

▲國小學童夥同學生對其他學生下毒。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

國三生割頸案震驚全台，層出不窮的校園霸凌、暴力問題及兒少法相關規定，也引起高度關注。就有網友在Dcard發文，表示將於總統大選隔天（1月14日）展開《少年事件處理法》下修的連署，同時也不排除發動遊行。

網友在Dcard提到，相信大部分人對於這起國三生殺人事件都非常憤怒，也有許多家長帶著不安的心情讓孩子去上課，深怕自己小孩成為下一個被害者，「現行的少年法已不適用現代未成年年輕人，為保障校園安全，我們即將要發動《少年事件處理法》下修案連署，希望大家不要淡忘這個事件，給予我們連署案支持，台灣校園就可以多一份安全。」

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原PO指出，由於適逢中華民國總統大選，近日不能夠連署，所以連署日期將訂在大選隔天，也就是1月14日，「目前還在討論修法方案中，進入社群的可以先看記事本了解一下狀況。謝謝配合！」

▲國三生割頸案爆眾怒！國人不忍了：1／14將發動《少年法》下修連署。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友預告，將於1月14日發起連署。（圖／翻攝自Dcard）

最後，他也表示，群裡會有接下來連署的任何消息，「我們也不排除發動遊行，已正社會安全。」

對此，大票網友洗版力挺，直呼「少年事件處理法真的該下修跟調整了，現在的小孩都很聰明，懂得鑽法律漏洞、有恃無恐，殺一個人無關乎他幾歲，就是殺人」、「少年法真的要改革。這根本不是保護少年，而是保護加害者跟對受害者再次的懲罰」、「兒少法一定要修法，否則只是讓那些人拿到保護傘，繼續禍害其他人」、「要高調！！不能沉」、「頂！已加」、「一起努力讓社會改變」。

►連署傳送門，請點這。

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