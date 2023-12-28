公立學校學生素質差很大「讀私校較安全？」　過來人揭1隱憂

▲網友認為私校的校園環境相對安全。（示意圖／123RF）



記者施怡妏／綜合報導

新北市一名國三生25日遭同學持彈簧刀割頸、刺胸，身中10刀，經過2天搶救仍宣告不治，這起悲劇也讓人相當憂心校園安全，有網友指出，公立學校的學生素質良莠不齊，認為就讀私立學校相對安全，「明年私校是不是要爆滿了？」貼文掀起熱論，有網友點出另一隱憂，「私校的霸凌不會比較少」。

有網友在PTT發文，「明年私校是不是要大爆滿了？」現在的公立學校除了明星學校以外，學生的素質大多良莠不齊，好學生跟問題學生一起上課的情況不足為奇，認為私校環境較安全，「這次的國中生殺人事件之後，明年的私校報名應該會大爆滿了吧，有沒有卦？」

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對此，過來人點頭，「有腦有錢的家長很多早就全送私立了」、「私校的8+9非常少，8+9的家庭不會一學期花5萬給他們讀私校」、「比公立少個5成到8成，再怎麼被霸凌，總不會被一刀砍死吧」、「私校我兩個兒子都讀，真的比較少，而且老師會管事，每天都群組通知小孩狀況」、「富二代會去讀雙語，一般私校不會到一般正常家庭無法負擔啦，建議還是去私校，至少比較少出事情」。

但也有網友感嘆，校園霸凌不分公私立，「私校霸凌的貨色是另一種，不是那種地痞類的」、「私校會有有背景的垃圾，根本躲不了」、「有錢的同學把課業壓力發洩在沒錢功課差的」、「有錢人的霸凌也很可怕…是另外一種層級」。