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國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡！調查排除霸凌　萬人暴怒上街

▲▼國二學生墜亡，手上都是被螺絲起子貫穿的痕跡。（圖／翻攝X）

▲國二學生墜亡，手上都是被螺絲起子貫穿的痕跡，官方排除校園霸凌，氣得當地民眾上街示威。（圖／翻攝X）

文／中央社

中國河南省寧陵縣一名初中生疑遭霸凌在校內墜樓死亡後，28日引發萬民上街遊行抗議討說法，憤怒民眾與警方爆發衝突，還衝進學校與政府機關。官方急調大批警力進城封鎖，警告民眾不要進城。

寧陵縣育華園高級中學就讀初二的楊姓學生，24日早上被發現在校內墜樓死亡。家屬相隔9小時才看到遺體，發現孩子渾身都是傷，懷疑長期遭受校園暴力所致。

死者的堂姐表示，弟弟手上被螺絲刀貫穿，腿上瘀青，傷口甚至露著骨頭，學校卻堅稱孩子是自己跳樓，但她想不通弟弟平時性格一直挺好，為什麼會這樣。

事件經網友爆料轉傳引發關注後，寧陵縣教育體育局27日上午通報稱，經調查，24日早上6時4分，該校巡邏人員發現楊某某側臥在地上。6時5分，學校立即撥打120急救電話並報警。

通報稱，公安機關透過監控、走訪調查、現場勘驗、市縣兩級法院檢驗，以及死者生前兩封遺書內容，認定楊某某為「高空墜亡，排除刑事案件」。

▲▼國二學生墜亡，手上都是被螺絲起子貫穿的痕跡。（圖／翻攝《上游新聞》）

▲國二學生墜亡，手上都是被螺絲起子貫穿的痕跡。（圖／翻攝《上游新聞》）

官方通報未說明家屬質疑，還完全排除霸凌等刑事案件，引發當地民眾憤怒。

綜合「李老師不是你老師」X平台發布等社群訊息，27日當天，死者家屬在事發學校門外擺放花圈，手捧孩子照片維權，現場聚集了大量圍觀民眾還有員警。

事態在28日進一步升級。影片顯示，上萬民眾走上街頭前往學校與政府討說法，遊行隊伍浩大，一眼看不到頭尾；拍攝網友感歎「領導誰來都走不掉」。

▲▼國二學生墜亡，手上都是被螺絲起子貫穿的痕跡。（圖／翻攝X）

▲上萬民眾上街抗議，甚至包圍當地政府、學校。（圖／翻攝X）

憤怒的民眾前往學校示威抗議，他們包圍破壞領導的黑色轎車，與警方爆發了激烈的衝突和推擠，期間有多名民眾被抓；但群眾包圍警車要求放人，最後趕走了警方，還衝進校內砸毀辦公室。該校校長遭民眾毆打，並被要求跪下。

影片顯示，抗議民眾還包圍並衝進了一間政府大樓。當天下午，寧陵縣縣長栗團結出面與群眾交涉，許多人高喊「殺人償命」。

影片顯示，官方隨即調來大批特警與車輛進城，封鎖涉事區域與多條道路，還在關鍵路口用車輛橫擺封路。抗議民眾入夜逐漸散去，並傳出警方在抓捕鬧事者。

寧陵各地透過微信群組，要求所有民眾29日不要進縣城，特別是去育華園學校，強調所有進城路口都管控，「如有人員被抓，後果自負」。還警告不要在自媒體發布「不良」通知和訊息。

影片顯示，寧陵縣城29日早上被籠罩在大霧裡，多個路口依然處於封鎖狀態，都有員警和便衣駐守，並對過往車輛進行盤查。即便如此，仍有部分民眾走上街頭。

據陸媒九派新聞，中共寧陵縣縣委宣傳部辦公室主任權少男28日稱，網傳死亡學生長期遭受校園霸淩一事不實，「更沒有老師及學生同時霸淩他（死者）的情況，家長現在情緒也比較激動，事發後，我們也一直有工作人員對其進行安撫勸導。」

權少男還稱，針對事件，當地縣委已經協調多部門進行督辦，同時，當地法醫也對死者進行檢驗，「目前新的鑒定結果也出來了，絕對沒有霸淩的現象。」

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