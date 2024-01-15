習近平發文談統戰　要發展壯大「台灣愛國統一力量」

▲ 大陸國家主席習近平。（圖／新華社）

文 ／中央社

中共黨刊「求是」16日將發表中共總書記習近平談統戰工作的文章，其中針對台灣的部分，他表示要「發展壯大台灣愛國統一力量，反對台獨分裂行徑，推進祖國完全統一」。

新華社報導，16日出版的「求是」雜誌將發表中共總書記習近平的文章「完整、準確、全面貫徹落實關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想」。

文章強調，「統一戰線」是中共總路線、總政策的重要組成部分，在不同歷史時期發揮了重要作用。內文將加強和改進統戰工作概括為12個方面。

其中第9點提到，必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用。發展壯大「愛國愛港、愛國愛澳」力量，維護香港、澳門長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

在針對台灣方面，則是「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂行徑，推進祖國完全統一」。

對於不同民族和信仰群體，文章還提到：要推動各民族堅定對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的高度認同；堅持「宗教中國化」方向。

此外，文章指要做好黨外知識分子工作，充分尊重是前提，加強引導是關鍵，「發揮作用是目的」。

在民營企業人事方面，文章說，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長是重大經濟問題，「也是重大政治問題」。要促進民營經濟高質量發展，引導非公有制經濟人士做「合格的」中國特色社會主義事業建設者。

所謂「統戰」，即中共針對黨外不同政治力量的聯合工作。文章稱統一戰線是中共「克敵制勝、執政興國的重要法寶，是團結海內外全體中華兒女實現中華民族偉大復興的重要法寶」，必須長期堅持；並稱「統戰工作不是過時了、不重要了，而是更重要了」。