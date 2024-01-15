快訊／諾魯政府最新聲明曝光　尋求與中國恢復全面外交關係

▲諾魯總統阿迪昂（David Adeang）公開演說宣布承認中國。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀、詹雅婷、陳宛貞、張寧倢／綜合報導

諾魯政府15日宣布與台灣斷交，轉向承認中國人民共和國是代表中國的唯一合法政府，並尋求與中國恢復全面外交關係。

諾魯政府在聲明中指出，為了諾魯共和國與諾魯人民的最大利益，政府將根據聯合國第2758號決議的規定，轉向一個中國原則（One-China Principle），承認中華人民共和國（People's Republic of China）是代表中國的唯一合法政府，並尋求與中國恢復全面外交關係。

這代表諾魯共和國將不再承認中華民國（台灣）為一個獨立國家，而是中國領土不可分割的一部份，自即日起斷絕與台灣「外交關係」，不再與台灣發展任何官方關係與往來。

諾魯表示，這項變化無意影響我們與其他國家現有的友好關係，仍致力於推動諾魯向前發展，「這項政策變化是推動諾魯發展的重要第一步。」

諾魯總統亞定（David Adeang）將在下次議會會議中就此發表進一步聲明，並在當地電視和廣播中發表全國演說。諾魯仍然是一個主權獨立的國家，希望與其他國家保持友好關係。