　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣拉丁美洲、加勒比海友邦特別重要　路透：讓台灣總統過境美國

▲▼ 總統蔡英文出訪過境美國紐約。圖為3月29日蔡英文步出紐約下榻飯店。（圖／達志影像／美聯社）

▲總統蔡英文去年出訪友邦期間過境美國紐約。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

諾魯15日宣布與我斷交，成為2024總統大選之後第一個與台灣斷交並承認中華人民共和國的國家。如今我邦交國只剩下12國，外媒點出，台灣在拉丁美洲、加勒比海地區的友邦特別重要，給予台灣總統在出訪期間過境美國的理由。

路透報導，台灣13日總統大選由民進黨總統候選人賴清德勝選，其實在大選前就有台灣安全官員透露，中國大陸可能會持續挖牆腳，減少與我維持正式外交關係的國家。選後短短2天，諾魯就宣布與台斷交、恢復與中國大陸的外交關係，稱這是為了國家與人民的最大利益，總統亞定（David Adeang）為此發表全國演說。

文中提到，台灣與中國大陸多年來一直在爭取外交承認，自從2016年蔡英文當選總統之後，台灣與中國大陸之間的關係惡化，台灣邦交國加速轉向中國大陸。美國關切部分國家轉向中國大陸，因為華府認為這是北京政府在所謂的美國後院，也就是拉丁美洲、太平洋地區擴大影響力。

路透點出，台灣在拉丁美洲、加勒比海地區的友邦特別重要，給予台灣總統在訪問友邦期間過境美國的理由，並與美國官員進行重要會議。

台灣目前剩下12個邦交國，過去也曾有國家在台灣、中國大陸之間來回斷交與復交，包括賴比瑞亞、中非共和國等。這次宣布斷交的諾魯過去因中國大陸重利誘惑，在2002年7月21日與中共建交，後來又因為中共承諾的援助多未落實，2005年5月14日再與我恢復外交關係，如今又再因為中共介入，與我斷交。

►諾魯曾是全球最富裕國家　「太平洋上的科威特」窮到瀕臨破產
►快訊／諾魯總統宣布與台斷交　承認中華人民共和國
►快訊／諾魯政府最新聲明曝光　尋求與中國恢復全面外交關係

ET快訊
桃園艦遭入侵！　30歲男躺「貴賓VIP艙」睡一晚
機場排安檢1小時　旅客怨現場混亂！桃機曝苦衷：1／22起恢復
朱立倫選後遭青年「逼宮」　凌濤嗆：都沒來輔選還敢上節目做秀
國民黨爭立院龍頭2條路　藍委認同白提4承諾但也憂「遭綁架」
人妻遭家暴　老公睡覺被「切生殖器」慘死
象鼻岩變「水豚岩」！　區公所警告：不要跑上去
擠壓台灣最終「零邦交」？　陸學者預測最後大概率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

菲律賓軍方宣布　將在南海開發其視為領土的9處島礁　

路透評論：賴當選預告「兩岸關係惡化」　須闢新路線降低衝突風險

台灣拉丁美洲、加勒比海友邦特別重要　路透：讓台灣總統過境美國

「囚犯照拍太正」27歲正妹撞臉女模爆紅　本尊現身自爆被捕原因

諾魯曾是全球最富裕國家　「太平洋上的科威特」窮到瀕臨破產

航班延誤10小時！男爆氣「飛撲狠揍機長」畫面瘋傳　乘客看傻

快訊／諾魯政府最新聲明曝光　尋求與中國恢復全面外交關係

快訊／諾魯總統宣布與台斷交　承認中華人民共和國

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

菲律賓軍方宣布　將在南海開發其視為領土的9處島礁　

路透評論：賴當選預告「兩岸關係惡化」　須闢新路線降低衝突風險

台灣拉丁美洲、加勒比海友邦特別重要　路透：讓台灣總統過境美國

「囚犯照拍太正」27歲正妹撞臉女模爆紅　本尊現身自爆被捕原因

諾魯曾是全球最富裕國家　「太平洋上的科威特」窮到瀕臨破產

航班延誤10小時！男爆氣「飛撲狠揍機長」畫面瘋傳　乘客看傻

快訊／諾魯政府最新聲明曝光　尋求與中國恢復全面外交關係

快訊／諾魯總統宣布與台斷交　承認中華人民共和國

49歲女離家失蹤　妹在她家附近「發現下顎骨」嚇：就埋在我腳下

IMF示警：AI將衝擊全球近40%工作崗位　先進經濟體影響更廣

趙少康分享參選50天驚奇之旅　曝「當副手比自己選難上10倍」

大掃除後垃圾怎麼丟？落實垃圾分3類　電池回收3步驟

僅剩8人能出賽　拓荒者慘遭太陽布克狂轟34分吞敗

工研院AI、機器人現身CES　吸引國際大廠關注

女子點740元火鍋套餐！一份菜僅「一片葉子」　店家坦承疏忽

道奇霸氣美式休旅登場「限量1000台」！品牌全面電動化前最後力作

金溥聰告蔡正元黨內「亂糟糟」？　凌濤嘆別再亂：主戰場在國會

選後「高端合約」要公開了？王必勝：他們本周開董事會

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國際熱門新聞

諾魯總統宣布與台斷交　承認中國

秘魯外星人屍體　法醫證實是合成

諾魯曾經全球最有錢　卻窮到瀕臨破產

日本「綠色火球」從天而降　爆炸聲影片曝

烏2女毒殺46俄兵　被抓捕反殺3特工

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

救護車輾過坑洞一陣猛晃　死者活過來

快訊／諾魯政府最新聲明曝光

丹麥女王退位　王儲繼位丹麥國王

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

BBC封柯文哲：撼動台灣政壇的黑馬

視訊會議發現中3千多萬　男痛苦：表情好難忍

德12年來首次賀台選舉　凸顯對台政策轉變

哈瑪斯公布人質影片　驚見以中混血女大生

更多熱門

相關新聞

為何諾魯挑台灣選後斷交？陸外交部回應

為何諾魯挑台灣選後斷交？陸外交部回應

諾魯共和國今（15）稍早宣布與台灣斷交，並承認中華人民共和國，由於時間點正值台灣大選後2天，遭質疑背後是否有北京身影。對此，中國大陸外交部發言人毛寧回應稱，與中國恢復外交關係，是諾魯作為主權國家獨立自主作出的選擇。

諾魯與我斷交！趙少康點名賴清德　盼義和團結果別落台灣人身上

諾魯與我斷交！趙少康點名賴清德　盼義和團結果別落台灣人身上

擠壓台灣最終「零邦交」？　

擠壓台灣最終「零邦交」？　

諾魯曾經全球最有錢　卻窮到瀕臨破產

諾魯曾經全球最有錢　卻窮到瀕臨破產

民進黨「中國打壓台灣是對民主報復」　公然挑戰國際穩定秩序

民進黨「中國打壓台灣是對民主報復」　公然挑戰國際穩定秩序

關鍵字：

諾魯斷交台灣邦交國拉丁美洲加勒比海

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

贊達亞IG突退追！「蜘蛛人CP」傳分手　本人回應

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面