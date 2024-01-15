網傳影片質疑「作票」　選務人員現身吐苦水：實在吞不下去

▲選務人員無奈吐心聲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

總統副總統及立法委員投票，已於13日完成開票與計票作業，並公開於中選會網站。中選會說明，在TikTok等社群媒體上散播部分開票所開票過程影片，此類影片多僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票，請民眾勿聽信及散布此類不實訊息。網路上也有許多選務人員跳出來無奈澄清，「從早上忙到晚上還要被外面指責是在作票，這種說法我實在吞不下去。」

原PO在Dcard表示，聽到一堆人在喊作票實在有夠難過，當天不到7時30分就抵達被分配的投開票所，接受任務分配，到了8時許開始投票，首先會先將紙票匭以及票匭底部紙板拿起來展示給在場民眾看，目的就是為了不要讓民眾認為他們有在裡面藏票，接著才把紙票匭封起來。

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他指出，網路上有許多人提出「開票時，有將紙票匭底部紙板拿起來，裡面卻有一堆選票的」、「有投開票所將紙票匭選票全部倒出來進行開票的」、「有檢票人員在紙票匭裡面手摸了很久才拿出選票的」、「有開政黨票時，唱票人員未將政黨票完整展示給民眾看被質疑的」。

他說明，紙票匭紙板底部有選票的，個人覺得這個實在有點誇張，根本不可能，一開始展示給民眾看後，紙板要蓋回去並封起來，這時那麼多選務人員及民眾在場，要將整疊選票放進紙板底下根本難上加難；票匭選票全部倒出來進行開票，他直言，這明顯不符合開票原則了，沒有依照「撿、唱、計、整」的步驟。

原PO說，「開票時，我也有當檢票人員，你各位知道紙票匭內票多亂嗎？有些還把選票折成好幾折，我還要花一點時間才能打開拿給唱票人員，還有開到越後面，我還要手往底下伸，有些還跟紙板貼平很難拿起來的，所以動點頭腦好好想想，說什麼在紙票匭裡面很久的，是不是在作票的，根本不可能好嗎！若懷疑是不是要開票前，請員警來搜每個選務人員的身，看身上是不是藏有蓋選票的章跟印台好了！」

他也提到，這次政黨票真的蠻長的，自己也有當開政黨票的唱票人員，能體諒為什麼會只將選票舉到頭部，且沒有把政黨票完整的亮給民眾看。

原PO透露，當時開政黨票，自己是將政黨票用高舉雙手的方式亮給大家看，並且用宏亮的聲音唱票出來，若遇到無效票，還會拿給主任管理員及主任監察員確認，並且再次將政黨票給民眾看過，重複這2個動作幾百次，相信不常在運動的人，手跟背部都會受不了，更何況要舉起雙手幾百次還要大聲唱票，「這次當選務人員的各位都辛苦了，從早上忙到晚上還要被外面指責是在作票，這種說法我實在吞不下去。」

另外也有人補充，「我看我朋友在選務工作已忙得要死，大部人應該都只想趕快完工、趕快下班，在眾目睽睽之下，誰會賭上身家去做這種事情？如果我們都更了解選務工作，甚至在之後的選舉願意加入，一起討論提議更好的辦法出來，應該比起吵成一團來得有意義。」

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