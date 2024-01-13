尾牙發1桶錢！行政妹「沒拿到半毛」　老闆塞破鈔喊1句...她哭爆

▲女網友訴說自己在公司尾牙被「差別待遇」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

每年的尾牙，是不少員工期待的環節，如果運氣好可能抽到大獎。近日一位網友卻說，同事尾牙抽到一桶錢，要分給公司其他人，但她沒份，老闆只給她幾張破鈔，她回家跟家人說此事，委屈到哭，「不知道老闆拿這種錢給我是什麼意思。」

一名女網友在Dcard以「尾牙被差別待遇」為題發文，表示她在公司待了1年5個月，擔任行政一職，「今年尾牙是由好幾間公司合辦，最大獎是一桶錢被我們公司的人抽到，最後那桶被平分給公司每一位員工，唯獨沒有我。」這讓她有不被視為員工的感覺。

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有一位同事發現事情不對勁，並替原PO向老闆反應，下秒老闆走過來，並塞了幾張對折鈔票給她說，「剛才那是員工福利，阿這邊給妳。」原PO指出，她強忍淚水接過那幾張鈔票，沒有數有多少，明顯少其他人很多，別人都是拿千元鈔。

原PO說，她回家跟家人說此事，「同時把對折的鈔票攤開，發現有一張裂了很長一道的100元，幾乎就快要破成兩半了，此時此刻眼淚再也忍不住的一直掉下來，這麼誇張的裂痕都看得到，絕對不可能在拿錢的時候沒看見，不知道老闆拿這種錢給我是什麼意思。」

原PO補充，她是正職，到職當天沒有簽任何約聘契約，她是公司唯一女性，「我還以為我在公司是稀有種，但也可能是長太醜的原因。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「離職吧表示妳的不滿，不管故意還是非故」、「我覺得中獎的普通同事最可憐欸，好不容易中獎了還要分給大家」、「趕快離職，找大公司上班，太瞧不起人」、「其實外面一堆不公平的事更多。職位低被看不起，前輩凹後輩做事到處都是」、「遇到這種事確實會很不爽，但也沒嚴重到要哭吧」。

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