妹子逛街「下體掉出一隻腳」嚇壞！醫傻眼：她不知自己懷孕

▲年輕女孩肚子變大，以為自己是變胖了。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

一名婦產科醫師在網路上發文透露，某天值班接到急診室同事電話，表示有一名女性逛街逛到一半，突然有腳從陰道裡面掉出來，因此嚇壞搭救護車去急診，但病患來醫院後就發現，小孩屁股都已經到陰道口了，最離譜的是產婦本人根本不知道自己懷孕，還覺得自己只是變胖了。

婦產科醫師李維鈞在Dcard以「走路走到一半，有腳從陰道裡面掉出來」為題發文，分享某日值大夜班，突然接到急診室電話表示，有一名女性逛街到一半，發現陰道裡面掉出一隻腳，目前正被救護車送到醫院。他聽到愣了幾秒，判斷這應是一個胎位不正、有產兆快生了的案例，「好的，我會拿自然產包到急診等救護車來…」。

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李維鈞表示，孕婦一到院，他立刻掀開被子檢查，發現是胎位不正，胎兒的屁股到下腹部已經在陰道口外面了，還剩頭部與胸口還在陰道內。他表示這種狀況選擇陰道生產比較恰當，但嘗試了一下生產後，發現寶寶的頭卡住了，因通常寶寶的屁股會比頭圍小，所以屁股出來了不代表頭也可以出來。

李維鈞解釋，還好臨床上，面對這種緊急狀況的時候，有很多種的手法或是姿勢可以輔助生產，於是請急診同仁幫忙喬好孕婦的姿勢後，稍微將會陰剪開，用一些特殊的手法，順利將寶寶娩出。

李維鈞指出，雖然順利生產，這位年輕產婦完全不知道自己懷孕，只覺得最近胖很多，因此孕期完全沒做過產檢。他也呼籲，有性行為的女性，如果有月經沒來的狀況，還是建議要驗孕看看。並表示這次的個案運氣很好，雖然沒有產檢，但寶寶也沒有特別的狀況，生產的過程雖然有驚，但是最後無險的順利娩出。

貼文引發熱議，「如果真的不知道，然後突然有腳在下面，我會直接暈過去，真的嚇爛」、「為什麼會不知道懷孕，是跟自己有多不熟？」「幸好母子均安。不知道自己懷孕真的很誇張⋯⋯」「每次聽到真的覺得超扯，懷孕身體變化那麼大，怎麼可以完全沒發現」。

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