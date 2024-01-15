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開創原權的道路！平地原民立委鄭天財連任　展開謝票行程

▲平地原住民立委鄭天財再次最高票當選，展開謝票行程，感謝所有鄉親支持。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供）

▲平地原住民立委鄭天財再次最高票當選，展開謝票行程，感謝所有鄉親支持。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供）

記者王兆麟／花蓮報導

總統暨立法委員選舉結束，平地原住民立法委員鄭天財Sra Kacaw得票再創新高，再次最高票當選立法委員，14日開始謝票行程，感謝所有鄉親一直以來的支持。立法委員鄭天財Sra Kacaw表示，擔任立委以來，始終秉持服務鄉親、開創原住民族權利的初心！

12年來走訪原鄉大大小小的部落，也跑遍都會區各原住民聚落，參加過數百場的原住民族歲時祭儀、豐年祭及慶典，期間收到無數鄉親的各項寶貴建議、需求，鄭天財發現很多現行法律對原住民族權益影響的關鍵，因此時時刻刻提醒自己，不僅以鄉親作為權益推展、繼續前進的動力，更要用法律專業及行政歷練，不斷的努力、協助鄉親爭取應有的權利，以回應每一位鄉親的支持與勉勵。

立法委員鄭天財Sra Kacaw再次強調，感謝所有鄉親對於原住民族權益開創的堅定支持！並感恩透過法律專業與行政歷練，使其每年於立法院各會期的提案、質詢，均獲21世紀基金會口袋國會評鑑為優質立委；未來也將持續鞭策自己，為原住民族許多還未完成的政策、應取得或回復的權益，在既有已完成政績的基礎上，續創更好的原住民族權益！

總統暨立法委員選舉於13日結束，鄭天財Sra Kacaw14日開始謝票行程，感謝所有鄉親一直以來的支持。

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