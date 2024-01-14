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「中霸天」翻轉台中有功　藍營接班人選浮現！ 黨內人看好盧秀燕

▲▼2024侯友宜選前之夜，盧秀燕、朱立倫、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜選前之夜，盧秀燕、蔣萬安站台力挺。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

國民黨在這次總統大選敗陣，但台中市長盧秀燕全台跑透透，還在本命區台中囊括6席立委席次，逐漸展現問鼎2028總統大位的能量；台北市長蔣萬安雖才剛上任，未來還有連任考驗，但他人氣不墜，政治行情持續看漲。

國民黨在2018年地方選舉時，由漢子侯友宜、禿子韓國瑜、燕子盧秀燕3人串連北中南各地，順利讓國民黨贏得地方選舉，一舉成為藍營備受矚目的地方諸侯，政治能量與聲量兼具。

但隨著韓國瑜與侯友宜，分別在2020年與2024年總統選戰中敗下陣來，默默在中台灣耕耘的盧秀燕，儼然成為最具聲量與實力的藍營要角。

▲▼2024侯友宜選前之夜，盧秀燕、朱立倫、趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

▲台中立委翻轉4席，盧秀燕被認為有功。（圖／記者湯興漢攝）

黨內人士分析，盧秀燕在這次總統大選，除了多次幫侯友宜站台，也全台跑透透輔選，展現高人氣與高聲量，累積了不少政治資本；再加上大力拉抬台中的藍營立委候選人，讓原本台中只有2席立委的國民黨，一舉囊括6席，奠定「中霸天」角色。

黨內人士說，值得注意的是，盧秀燕這次也非常賣力幫民眾黨台中市立委候選人蔡壁如輔選，雖然最終未能勝選，但向白營招手的目標已經達成。

藍營地方人士表示，可預期的是，在侯友宜鎩羽而歸，韓國瑜進入立法院後，盧秀燕已有爭取藍營共主的實力；由於黨主席任期到2025年，新選出的黨主席，將握有2026年地方選舉提名權，盧秀燕若要問鼎大位，是否先搶黨權，將是後續觀察藍營動向的重點。

至於國民黨內的另一顆新星蔣萬安，黨內人士說，蔣萬安這次全台輔選展現出高人氣，相較於即將市長屆滿的盧秀燕，蔣萬安眼前首要任務，仍是在2026年順利連任，但未來在黨內的角色，以及發言等一舉一動，也絕對受到矚目。

國民黨在總統敗選後，接著也要布局2026年縣市長選舉，由於新北市、台中市、彰化縣、雲林縣等多個縣市長都將屆滿，能否延續地方執政席次備受考驗，包括這次連任成功的台中市立委江啟臣，預計將挑戰台中市長，國民黨不分區立委當選人柯志恩、謝龍介、張嘉郡，則是在高雄、台南、雲林參選的活棋。

▲▼ 2024立委當選席次分布。（圖／中選會）

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