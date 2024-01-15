▲不敗女王創紀錄！民進黨何欣純突圍藍白夾殺，連4屆得票破10萬。（圖／何欣純競總提供）



記者游瓊華／台中報導

2024大選落幕，民進黨在台中立委僅剩第一選區蔡其昌以及第七選區何欣純2席，其中何欣純不僅挑戰4連霸成功，穩住不敗女王地位，也創下台中市唯一連4屆得票超過10萬的空前紀錄，更被視為接下來問鼎台中市長寶座的熱門人選。

國民黨這次在台中第四選區派出廖偉翔、第五選區派出黃健豪、第六選區派出羅廷瑋、第七選區派出林家興迎戰，四人組成F4打團體戰，不僅有聲勢龐大的盧秀燕帶領，選前還有民眾黨主席柯文哲聲援請託，最後在藍白夾殺下，四個選區中都是綠地被翻轉成藍天，僅何欣純成功突圍兩黨，守住民進黨唯二席次，還拿下超過13萬票，創下台中市唯一連4屆得票超過10萬的立委。

▲何欣純被視為民進黨下屆台中市長熱門人選。（圖／何欣純競總提供）



何欣純14日上街謝票，提到這次很多同事沒有連任，希望透過這次選後檢討，要好好去理解年輕世代需求與聲音，未來執政後，中央有些政策必須要檢討，傾聽民意。

對於外界看好她是民進黨下屆台中市長熱門人選，何欣純則回應，現階段還是先把大家託付她的責任做好，把屯區建設、民生與經濟顧好，才是現在最重要的。