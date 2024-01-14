喊話朝野「以對話代替對抗」　柯建銘：合縱連橫尊重賴總統

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院將在2月1日開議，新國會呈現三黨不過半。民進黨立法院黨團總召柯建銘今（14）下午受訪說，面對三黨不過半的國會，會是最嚴峻的挑戰，期許朝野以對話代替對抗，進行溝通協調；至於民進黨團是否將在院長選舉爭取扮演關鍵少數的民眾黨團支持，他說，對於合縱連橫，必須尊重準總統賴清德上位高度的思維與黨內共識，不管怎麼做均有利弊得失。

柯建銘今天下午受訪表示，他經歷過前總統陳水扁執政「朝小野大」的國會，前總統馬英九執政國民黨全面過半、民進黨僅獲27席次的國會，以及總統蔡英文執政民進黨過半的國會，對他來說，充滿各式刻骨銘心的挑戰，就算在國會取得過半席次，也不若想像中那麼順遂，如今再度面對「朝小野大」局面，當然要面對新的挑戰。

柯建銘說，這個新的挑戰是，選後藍白在不滿情緒下，一定會發動高度朝野對立及抗爭，甚至非理性的行為，面對這樣的變局，民進黨團必須高度團結，更有耐心地、一關一關面對並接受挑戰，同時，他也期待朝野能用對話代替對抗，進行溝通協調。

柯建銘表示，當然，民意是一個很重要的支撐，毫無功能的國會絕對是國家進步的障礙，包括未來預算、法案審議，曾經通過的法案包括年金改革、轉型正義、國安法、反滲透法等，都有可能被「改回來」，加上未來4年所有人事同意權案，包括監察委員、大法官、中選會委員、NCC委員等，也會是非常嚴峻的挑戰，且在第七次修憲後有「不信任案」制度的設計，若經全體立委2分之1以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，這也是挑戰之一。

柯建銘強調，「有理才有力」，加上有民意的支持，民進黨團才能夠來面對這些挑戰，相信民進黨也會高度團結，共同來面對；至於國會的合縱連橫，民進黨的部分，必須尊重賴總統上位高度的思維和黨內共識，因為不管怎麼做，絕對有利弊得失。他說，「30年的國會、20幾年的黨團總召，是我最熟悉的戰場，我們會全力以赴」。