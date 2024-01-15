阿公目標0票「拿近4萬票」有百萬補助？選委會證實1原因拿不到錢

▲蕭燐洪「目標是0票」卻拿下3萬8千多票，外傳他不但能領回保證金，還能拿到100多萬元補助，選委會回應了。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024年立委選戰，台南市第5選區由民進黨林俊憲贏得選戰，而另一名參選人「台灣雙語無法黨」蕭燐洪雖然喊出「目標是0票」，最終卻拿下3萬8千多票，外傳他不但能領回保證金，還能拿到政府100多萬元補助金，不過台南市選委會14日證實，他未通過當選人3分之1票數門檻，因此無法拿到補助金。

根據中選會選舉公報的資料顯示，今年80歲的蕭燐洪雖然代表「台灣雙語無法黨」出戰台南市第5選區，但他參選的原因是為了遵循《選罷法》，協助「台灣雙語無法黨」爭取「政黨票」資格，更在政見寫出「懇請賜票給其他優秀候選人」、「本人得票目標是0票，我自己都不會投給自己」等語。

台南市第5選區選舉結果，不意外由林俊憲12萬6248票贏得選戰，然而蕭燐洪在表態「目標是0票」的情況下，依舊拿下了3萬8695票，意外的結果引發關注。有外界人士分析，由於王家貞選前失去資格，且第5選區無效票高達2萬7197票，因此蕭燐洪的票應該多是「賭爛票」。

▲蕭燐洪在政見寫出「懇請賜票給其他優秀候選人」、「本人得票目標是0票，我自己都不會投給自己」等語。（圖／中選會）

蕭燐洪拿下預料之外的票數，消息一出立刻引發網友熱議，外界盛傳他不但能領回20萬元保證金，還能拿到政府100多萬元補助金。根據《自由時報》報導，台南市選委會14日證實，《罷免法》規訂，選舉人得票數達該選舉區當選票數3分之1以上者，每票補助30元。

台南市第5選區，當選人民進黨林俊憲拿下12萬6248票，3分之1等於要有4萬2082票，然而蕭燐洪只拿下了3萬8695票，因此蕭燐洪只能拿回20萬元保證金，選舉補助則無法領取。