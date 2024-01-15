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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

80歲候選人被指「可領百萬補助款」！台南選委會：不符資格

▲▼蕭燐洪不但能拿回保證金，還可以獲得116萬餘元的補助款。（圖／中選會）

▲有外界消息傳出，蕭燐洪不但能拿回保證金，還可以獲得116萬餘元的補助款，不過台南市選委會出面否認。（圖／中選會）

記者柯振中／綜合報導

【15日凌晨00：10更新】：根據台南市選委會的說法，雖然外界有消息傳出，蕭燐洪能夠領到補助款，不過按照《選罷法》的規定，蕭的得票數並沒有超過當選人林俊憲得票數的三分之一，因此可以領回保證金，但無法領到補助款。

2024大選結果已經出爐，台南市立委選舉當中，有6人因為沒有達到門檻，20萬保證金被沒收。而在台南市立委選戰當中，代表「台灣雙語無法黨」競選的候選人蕭燐洪成了最大贏家，雖然政見寫明「得票目標是0票」，最終仍拿到3萬8,695票，成功拿回保證金。至於外界指稱「能拿百萬補助款」，台南市選委會也做出回應。

據了解，80歲的蕭燐洪從事過導遊、領隊的工作，這次代表「台灣雙語無法黨」參選台南市第五選區立委，但他非但沒有競選，政見當中還向選民喊話，「本人的得票目標是0票，我自己都不會投給自己」，希望選民能將寶貴的票投給優秀的候選人，至於政黨票的部分，他則呼籲投給台灣雙語無法黨。

▼蕭燐洪一共拿到3萬8,695票，可以拿回保證金。（圖／中選會）

▲▼蕭燐洪不但能拿回保證金，還可以獲得116萬餘元的補助款。（圖／中選會）

不過，在台南市第五選區的立委選戰當中，國民黨的王家貞被宣告緩刑，因此中選會認定資格不符、取消了資格，選區內只剩下蕭燐洪以及林俊憲能投，因此也有大量的票數灌到蕭燐洪身上，最終蕭獲得了3萬8,695票，無效票的數量則是2萬7,197票。

雖然蕭燐洪在政見上寫著「我自己都不會投給自己」，但這次吸納了許多「賭爛票」，不但能夠拿回保證金，還過了選舉補助金的門檻，以1票30元來計算，共可以拿到116萬850元的補助金，堪稱是台南立委選戰的最大贏家。

 
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