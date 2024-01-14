民眾黨成為立院第三大黨　蔡宛秦：台南得票相當亮眼

▲民眾黨台南市黨部表示，民眾黨在台南不管是政黨票得票、總統票得票數上，台南本次的成績是相當亮眼。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2024大選開票結果，民眾黨柯盈配位居第三，區域立委全數落敗，惟政黨不分區大有斬獲，獲得8席不分區，確立成為台灣立院第三大黨，佔有關鍵影響的地位，而在台南本次選情分析上，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，總體而言，民眾黨在台南不管是政黨票得票、總統票得票數上，台南本次的成績是相當亮眼！

蔡宛秦主委指出，在台南未有民意代表、里長的小雞帶動下，民眾黨靠著踏實的陸戰，跟兩個具有深厚地方組織的政黨比拚，甚至在總統票上，跟國民黨籍候選人票數差距只差了2萬4千多票，險些輾壓國民黨。而民進黨的賴清德誓言要在本名區台南拿下「七成」的神話，也在本次維持平盤的五成票。蔡宛秦說，從過去執政黨的表現，乃至近1年來台南登革熱疫情持續困擾著市民，台南的民心對藍綠的失望，從政治板塊的移動就可見一斑，2024大選台南市的成績，便是最好的證明，人民期望超越藍綠的力量，為社會帶來新的方向。

蔡宛秦說，2024年雖然民眾黨總統大選輸了，但國會立委席次，民眾黨確實佔有關鍵性角色。因此這段時間，民眾黨的黨務與選務的改革與檢討修正，應是首要任務，希望民眾黨在最短時間內整裝再出發，已回應最新的民意期待。而台南市黨部也會持續在地耕耘，培養更多在地人才，以備2026年、甚至未來的選戰上，有更紮實的基層組織以應戰；接下來2月立院新會期也將到來，期待在黃珊珊、黃國昌帶領下，讓民眾黨成為在野最強戰力，讓這股能量醞釀蓄勢待發！