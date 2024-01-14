找8名不分區立委「新生訓練」　討論國會與誰合作？柯文哲這樣說

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲以第三名惜敗，但政黨票拿下304萬334票，較2020年增加約145萬票，並分到8席不分區立委，使國會呈現「三黨不過半」，民眾黨將成為藍綠搶著合作對象。黨主席柯文哲14日下午於召集8名不分區立委們開會，面對會和綠還是藍合作，柯僅說「開完會再說」。

關於民眾黨當選的8名不分區立委，依照順序分別為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷。柯文哲14日下午於台玻大樓召集8名不分區立委開會，會前被媒體詢問，立院會跟綠還是藍合作？柯僅說「開完會再說」。

針對今日來跟柯文哲開會要討論什麼？陳昭姿受訪時表示，因為自己個人是「新手菜鳥立委」，要學習如何在國會運作，所以她稱為「新生訓練」，「我們前8名大部分是新手，要上的課很多」。

至於是否會討論到立法院長傾向支持藍或綠？陳昭姿回應，不不知道今天議程有無此部分，但這是非常重大議題，雖然民眾黨是最小的黨，只有8席不分區立委，但算一算民進黨流失票數約259萬票、國民黨58萬票，剛好這300多萬票交給柯文哲，「我想大家都沒贏、都沒輸。」

陳昭姿認為，民進黨駁腳了，國會回到前總統陳水扁時代，當時陳水扁得票數為39％左右，而賴清德40％也是一樣，且民進黨在國會也不再是多數，大黨都沒過半，民眾黨成為非常關鍵力量，「藍綠兩黨要夾殺的柯文哲，在未來國會影響力、台灣社會影響力將越來越大，這是他們始料未及的事。」

媒體追問，自己傾向綠白或藍白合？陳昭姿提及，這次看起來綠營流失在這個選票比較多，但她個人認為要慎重考慮，因為「本來在野黨責任就是要監督執政黨，你要跟執政黨合作，要非常審慎，也許某些議題可以，但角色不能錯亂」。

隨後，黃國昌與張啓楷一同抵達台玻大樓，被問到會不會以過來人身份給立委意見？黃國昌說，相信每個黨團成員彼此都是戰鬥的夥伴，這段時間走過來，像是他跟張啓楷在很多政見、未來要推動的改革上，都有高度共識，「現在最重要的工作，就是向選民履行競選時提出的政見跟承諾。」

被問到今日開會有無主要大方向，會不會討論正副院長？黃國昌回應，等開完會之後，會再跟大家報告，「我想主席針對今天下午開會議程跟議題，應該都已經安排好了，因為還沒開會，所以也沒辦法跟大家報告什麼，我想開完會會有比較清楚的說明。」