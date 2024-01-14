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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈花錢參選「記者會都站旁邊罰站」他喊慘！PTT卻搖頭：賺爛

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈全台大車掃出發。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲獲得369萬466票敗選，有網友表示，民眾黨派出柯文哲、吳欣盈參選，結果輸了，吳欣盈是最慘的人，想必花了不少錢參選，但選舉過程中，每次的記者會都是站在旁邊聽柯文哲說話，根本像是在罰站。對此，網友認為不用擔心，「人家新光小公主，不缺錢啊」。

有網友在PTT發文，「吳欣盈是不是最慘的那個？」感覺花了不少錢出來參選，除了國際記者會讓吳欣盈發言秀英文，其他的記者會都只是默默站在一旁聽柯文哲說話，「所以等於是花一大筆錢來罰站欸，應該算很慘吧？」

對此，網友認為一點都不虧，「你不用替她擔心花多少錢」、「不要擔心有錢人沒錢好嘛」、「她賺捏，洗個經歷」、「人家家財萬貫，是慘什麼」、「人家資產10代都花不完了，你先擔心自己」、「新光集團的股份就夠她吃穿一輩子了」、「知名度整個大漲」、「人家來體驗人生的，有啥虧」、「吳欣盈當不分區立委，我相信全台灣90%不認識她，現在應該90%都認識她了」。

還有網友指出，吳欣盈其實選得很開心，「公主出來解人生成就而已」、「幾個人有副總統候選人經歷頭銜」、「用錢不一定買的到副總統候選人的頭銜啊」、「人家來體驗營玩一次，超開心好嗎」。

▼網友認為吳欣盈完全不虧。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 副總統電視辯論會-吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）

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