2024區域立委廢票35.4萬創新高　媒體人分析：柯狂粉拒投

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

2024大選落幕，總統選戰民眾黨柯文哲拿了369萬466票，得票率26.46%，成了名副其實的三強之一。資深媒體人黃揚明發現，此次區域立委選舉投出的廢票總數達35萬4101張、廢票率2.58％，創下我國新高紀錄，並分析廢票暴增的唯一解釋，就是總統投給柯文哲的人，在沒有民眾黨候選人的選區，有一部分人不爽投，因此決定蓋下廢票。

黃揚明說，這次的廢票比時代力量這次政黨票的35萬3670票還多。如果廢票率成長普遍發生在總統選舉和政黨票上，那還可以解釋為通案，但是本屆總統選舉的廢票總數為10萬804張，政黨票廢票數為26萬7306張，都比上屆還低，獨獨區域立委的廢票數大量增加，且還創下區域立委廢票數首次高於同屆政黨票的紀錄。

黃揚明分析，扣除台南市第5選區因國民黨原推候選人王家貞被取消資格，導致該選區投出驚人的2萬7千多張廢票，應該多數屬於藍營選票外，其他選區廢票暴增，就是總統投給柯文哲的票，在沒有民眾黨候選人的選區，有一部分人不爽投，因此決定蓋下廢票，另有一部份柯文哲的選票在區域立委流向廢票，也有一部份拒投藍綠，導致一些無名選將得票高於1萬票。

黃揚明舉例，例如小民參政歐巴桑聯盟在新北第7選區（板橋東區）提名的劉書婷獲得1萬5479票、桃園第3選區（中壢）提名的徐鶯慈獲得1萬1258票、高雄市第5選區（三民、苓雅）提名的張芳愉獲得1萬2264票。都應該多數屬於柯文哲支持者的選票流向。

另外，黃揚明提到，很有意思的是，桃園市第1選區的馬治薇曾有民眾黨員身份，雖是以無黨參選，但選前才因案遭羈押並被民眾黨開除黨籍，卻仍拿下2萬600票，這應柯粉盲目流向的明顯個案。至於本就屬於民眾黨提名或柯家人的區域立委候選人，在藍營推出其他候選人的選區得票率普遍在15％～22％，僅金門尚文凱29.82％高於此區間，藍白合區域的李友宜、蔡壁如得票率都高達4成以上，顯見這些會是柯文哲支持者最穩固的流向。