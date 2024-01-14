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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國會龍頭」支持藍或綠？　黃國昌曝「已有共識」：明早說明

▲▼黃國昌。（圖／記者袁茵翻攝）

▲黃國昌。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨政黨票拿下304萬334票，並分到8席不分區立委，使國會呈現「三黨不過半」，成為藍綠搶著合作的對象。民眾黨主席柯文哲14日下午與8名不分區立委開會，面對會和綠還是藍合作，民眾黨不分區當選人黃國昌表示，15日早上10點會舉行記者會對外說明。

關於民眾黨當選的8名不分區立委，依照順序分別為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷。柯文哲14日下午於台玻大樓召集8名不分區立委開會，會前被媒體詢問，立院會跟綠還是藍合作？柯僅說「開完會再說」。

黃國昌於會議結束後接受媒體訪問，被問到討論內容為何？黃國昌表示，今天下午會議由柯文哲召集，跟要進入立院的8位不分區立委夥伴，針對立院未來運作原則、委員會大概分配方式，以及立院正副院長選舉一事做意見交換，預計15日早上10點開記者會對外報告。

至於外界關心的立法院正副院長合作，有無提出何種建議？黃國昌說，黨團成員彼此之間都有充分討論，也有結論出來，15日早上10點開記者會對外報告。媒體追問，藍白之間互找戰犯，會不會影響接下來國會龍頭合作？黃國昌說，人民真正關心的是改變跟向前走，一天到晚活在過去當中，對整個國家進步沒什麼幫助。

若未來進入立院，與黃珊珊、林國成意見分歧，會有什麼合作？黃國昌回應，每個黨團都有運作機制，今日黨團成員已經就未來溝通、彼此合作分工做充分意見交換，應該不會發生此問題。關於會不會支持國民黨不分區立委當選人韓國瑜當立法院長？黃僅說「明早10點會清楚跟大家報告」。

另外，面對民進黨真正人選尚未產出，會不會先去拜會藍綠，再來說支持哪一個政黨？黃國昌強調，國、民2黨不管推派什麼人出來，對民眾黨15日早上記者會報告內容，都不會有影響。

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