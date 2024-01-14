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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯首參選拿369萬票！黃暐瀚點頭「小草已鑽出石縫」：不必洩氣

▲民眾黨總統大選開票現場，候選人柯文哲宣布敗選並發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃暐瀚希望民眾黨支持者不要洩氣。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024年總統大選13日開票，民眾黨候選人柯文哲拿到369萬餘票，得票率僅26.46%。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，直呼「小草已經鑽出石縫」，認為對民眾黨的支持者來說，結果可能不如人意，但也不必洩氣，「第一次參選總統，能有369萬票已經非常不容易」，期待小草成長為大樹的一天。

黃暐瀚在粉專貼文，先是講了一段霍元甲與農勁蓀的故事，「霍元甲非得在秦爺壽宴上，跟秦爺一決生死的時候，只有農勁蓀出面勸阻」、「這個出面擋他的髮小，是關心他、愛護他，所以直言不諱」、「農勁蓀才是最希望霍元甲更好的人。」

他表示去年11月中，曾批評柯文哲亂簽六點聲明，沒想到就被柯粉和網軍洗留言謾罵、辱罵，他受不了回嗆幾次後，決定還是忍耐，「身為一個政治評論員，我該做的事，就是『講真話，不畏懼』」，所以儘管面對海量的攻擊，直播、文章、影片流量也大減，他還是堅持自己想說的內容。

黃暐瀚指出，在大選前他曾分析選況，包括預測民進黨很可能「繼續執政」，結果賴清德贏了；預測國民黨很可能成為「國會最大黨」，結果國民黨立委52席，真的成為國會最大勢力；預測民眾黨很可能有八席不分區，成為「國會關鍵少數」，還能拿到七億選舉補助款。

另外，他還預測當選者應該不到600萬票，最後賴拿558萬票；預測第二名應該沒有500萬票，最後侯拿467萬；預測第三名應該介於300萬到400萬之間，最後柯拿369萬。一共6點預測全部命中，「過去兩個月謾罵我拿錢說話，分析不準，亂講一通的網友們，是否該還我一個公道，欠我一聲道歉呢？」

黃暐瀚說，愛護小草，應該滋養、慢慢等它茁壯，而非揠苗助長、吹噓一下子就能神木參天，「選舉過去了，放下激情，回歸『理性』，接受『科學』，『務實』面對。」他希望民眾黨的支持者不要洩氣，畢竟柯文哲第一次參選總統，能有369萬票已經非常不容易，「小草已經鑽出石縫，期待有天，成為大樹！一切都是最好的安排。」

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