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屏東無人機飛行場開考定翼機　南部飛友考照免奔波

▲屏東無人機飛行場開考定翼機　 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東無人機飛行場開考定翼機。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣遙控無人機飛行場於11日舉辦定翼機術科考試，這是定翼機術科測驗首次在屏東開考，共計11位考生報名，考生對飛行場設備及環境都相當滿意，直呼期待未來能常態性開考。

屏東縣政府交通旅遊處表示：目前中南部地區定翼機考場僅雲林虎尾1處，因此南部地區考生必須遠赴雲林考試，相當不便利，而本縣飛行場設有長度達200公尺、寬度達15公尺的定翼機考場，及長40公尺寬30公尺的多旋翼機考場，符合交通部民航局25公斤以下級別的定翼機及多旋翼機術科考場，自110年1月17日正式啟用以來術科考照皆以多旋翼機考試為主。

但屏縣府持續優化飛行場設施，並在民航局的支持下終於促成這次考照，讓南部考生可免奔波至外縣市，未來縣府亦會持續向民航局爭取調派考官，讓本飛行場的定翼機考照能常態化，使更多考生受惠。

縣府歡迎各地飛友前來屏東縣遙控無人機飛行場練習使用，但為免影響民眾考照權益，場地會優先提供術科考照使用，提醒飛友可先至屏東縣政府交通旅遊處官網—屏東縣空域運動資訊專區（https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=2662691450185580）查詢飛行場術科考照日期及相關場地管理規範資訊，亦可電洽屏縣府交通旅遊處(08-7320415-5111)洽詢。

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