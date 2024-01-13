雲林立委／劉建國5連霸！守住濁水溪以南第一席：未來4年繼續衝

▲雲林立委劉建國發表勝選感言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

2024選戰結果出爐！雲林第2選區（斗六市、莿桐鄉、林內鄉、斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉、西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉）立委由劉建國(民進黨)以11萬5376票(59.48%)勝出，對手邱良閱(國民黨)得票數7萬8596票(40.52%)，雙方差距逾3萬6000票。劉建國完成5連霸後發表勝選感言，「非常感謝各位賜票，2024建國守住濁水溪以南第一席！未來四年繼續衝繼續拚，不負鄉親所托！」

劉建國首先感謝各位鄉親的肯定、支持，信任賴清德和劉建國，「將台灣未來交給我們，繼續讓台灣繼續往前推進，選對的人，走對的路，台灣一直向前行，這不僅是台灣人民肯定蔡英文總統，也是肯定民進黨是能夠讓人民託付未來的政黨！ 」

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也感謝鄉親再度將濁水溪以南第一席的責任交付給建國，我一定不負所託，更加努力的為雲林鄉親在中央國會發聲，未來我會全力支持賴清德總統所提出的「健康台灣」願景，協助推動「長照3.0」以及「0-6歲國家跟你一起養」2.0！

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同時劉建國也感謝所有競選總部團隊成員與一路協助建國的志工們，「大家辛苦了！這段日子我們一同淋雨曬日，向每位縣民說明建國在立法院裡的努力講到燒聲，我一定不會讓大家的辛苦白費，未來會更努力的服務鄉親，回報大家的支持。」

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劉建國說，「這次選舉，我與蘇治芬委員都同樣面臨對手鋪天蓋地的抹黑，我沒有被擊倒，而蘇治芬委員這麼努力，卻以些微之差沒挺過這次的抹黑，這對民進黨是一個警訊，我們要更積極面對抹黑，更積極的說明政策，不能讓抹黑變成未來選舉的固定模式！」

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台灣人再次守護民主自由，不論選舉多少風風雨雨，選完後國家還是要團結，這就是民主的可貴。這次的對手邱先生所提出有益人民的政見，一定會列入參考，「最後，還是再次感謝所有鄉親的再一次支持與栽培，建國會繼續爭氣，為雲林爭一口氣！」