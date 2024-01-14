雲林民進黨立委僅剩1席　劉建國：是一個警訊

▲雲林縣第2選區立委由民進黨籍劉建國以11萬5376票勝出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第2選區立委由民進黨籍劉建國以11萬5376票勝出，比對手邱良閱所得票數7萬8596票多了3萬6780票。今（14）日上午展開謝票行程，劉建國表示，雖然總統順利由賴清德當選，但是以雲林縣而言，民進黨在海線確實缺了重要的一席，也覺得對民進黨是一個警訊。

雲林縣民進黨籍立委席次僅存一席，對此，劉建國表示，當上立委其實海線鄉鎮的需求，基本上只要有交代我，都是努力不懈完成，服務案件比例也不算低，例如沙塵暴的城市、國家級高齡醫學暨健康普及研究中心、台大雲林分院二期的擴建等，都是在海線，不管在哪一個任期裡面就是沒有分區的爭取與評估，所以對我而言不會有任何的這個區域的限制。

對於雲林縣的基本盤看起來是沒有輸，劉建國指出，雖沒有細看不過整體來講還是有穩定住，但缺了重要的一席，對於下一戰，仍是以努力的爭取，用政績來讓選民認同；劉建國說，選戰過程中還需要更積極應變的能力與知作戰都要在第一時間立即回應，才可以讓選戰打得順利，這部分顯然還有改善空間。

劉建國強調，民進黨執政這8年真的做了蠻多的事情，但是宣傳宣導的效益並沒有達到效果，包含自己的支持者都有時候對整體的內容都不是很清楚，所以要確保民進黨整個執政過程裡面做好說明， 所以我認為還有許多面向有很大的討論改善空間。