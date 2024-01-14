英國外委會主席祝賀賴清德勝選　讚台灣民主為區域典範

▲賴蕭配勝選，國際祝賀。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

英國國會下議院外交委員會主席克恩斯今天透過社群媒體X祝賀民進黨總統候選人賴清德勝選。她表示，台灣持續是「我們的朋友與盟友」；台灣致力於民主，堪稱區域典範。

克恩斯（Alicia Kearns）也對現任總統蔡英文「穩健的領導」以及「致力保衛台灣所有民眾的自決權」表示肯定。

克恩斯去年9月接受中央社專訪時提到，她領導的英國國會下議院外交委員會信奉「自決權」這項自由社會基本原則，因此將永遠尊重台灣民眾認為對自身最好的決定。

她指出，外委會「不接受中國對台立場」，並認為「台灣應擁有台灣所追求並應得的主權（sovereignty）」。

去年3月成立的英國「工黨台友會」（Labour Friends of Taiwan，前譯為「工黨台灣之友」）則以共同主席下議院議員康明斯（Judith Cummins）以及上議院華裔議員梁辛尼（Sonny Leong）男爵名義發布聲明，祝賀賴清德勝選。

聲明提到，台灣再次展現其民主體制的強健和活力，是全球典範。聲明強調，台灣選民的選擇必須獲尊重。

工黨台友會指出，英國與台灣的關係近年持續強化。工黨台友會相信，在賴清德的領導下，台灣關係將持續進展。

工黨台友會也對與立法院合作、促進台英關係更多正向發展表達期待。