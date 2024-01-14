賴清德勝選　美學者：中國將「擴大施壓」仍不會接觸

▲賴蕭配宣布勝選，賴清德向台下支持者致意。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

在民進黨贏得總統大選後，美國專家學者認為，兩岸緊張局勢可能加劇，中國將加大對台經濟與軍事施壓，也不太可能改變對台政策，與民進黨政府接觸。對於前駐美代表蕭美琴將成為新任副總統，專家學者認為她將成為美台關係發展的寶貴資產。

台灣今天舉行總統大選投票，代表民進黨的賴清德、蕭美琴獲得約4成票數，當選下任總統、副總統。不過，在立法委員選舉上，民進黨未能保住多數黨地位，僅拿下51席。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻在回覆中央社郵件分析台灣大選對美中台未來關係影響時表示，賴清德的勝選在美中的預期之中，未來局勢可能更加緊張。

她預期，中國可能會取消或暫停多數「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單；在軍事方面，在5月20日新任總統就職前，中國應會持續高度施壓，以防止賴清德在就職演說中「跨越紅線」（crossing the redline）。

在問及賴清德的勝出，意味民進黨打破8年魔咒，連續第3度執政，北京是否會因此改變對台政策時，孫韻指出，只要民進黨與賴清德不接受以九二共識為基礎的一個中國框架，北京就不太可能與之接觸。

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）分析，至今為止，中國的對台模式是試圖增強威嚇，減少說服。但說服的成本總是遠低於威嚇，他希望北京能採取一條成本更低、風險更小的路線。

儘管看不到北京打算改變對台政策的證據，包道格指出，到處都有跡象表明，中國在增強長期威嚇鄰國能力的同時，正在尋求減少與周邊地區的直接摩擦，短期內，中國有採取更靈活政策的空間。

美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則認為，從今天到5月20日期間，中國可能會做出回應，包括針對ECFA的經濟行動，並在台灣周遭挑釁的灰色地帶行動。但他也警告北京應小心謹慎，不要反應過度，否則可能會在美國總統大選以及美國未來對中政策辯論上增添負面影響。

韓儒伯也指出，美國政府應堅決反對北京以選舉為藉口，加劇台海緊張局勢的任何行動。若選舉結果導致北京對台灣採取懲罰性的軍事或經濟行動，華府應採取比口頭更激烈的反映，作出實質且有相關性的措施，包括進一步對台軍售，以表達美國行政與立法部門對中國行為的不滿。

亞洲局勢專家暨派可策略顧問股份有限公司（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）則指出，這次選舉展現台灣民主的成熟，北京也必須瞭解將永遠無法贏得台灣人民的支持。儘管如此，北京也無法與民進黨政府接觸，因為北京在此議題上被逼入意識形態與民族主義的死角。

談及副總統當選人蕭美琴，孫韻指出，鑑於蕭美琴在美國的經歷與廣泛的關係，她將成為美台關係非常重要與寶貴的資產。

韓儒伯也肯定蕭美琴是台灣最有才華的領袖之一，在新政府的地位舉足輕重。而她在美國的關係，對賴清德政府成功因應未來4年發展至關重要。