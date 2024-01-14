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3陣營「最高票倉」出爐！2人丟本命區　柯文哲差1295票取全台唯一勝

▲▼賴清德台南選前之夜造勢。（圖／賴清德競選總部提供）

▲賴清德台南選前之夜造勢。（圖／賴清德競選總部提供）

記者許力方／台北報導

2024總統立委大選結果出爐，被評為「三腳督激戰」，民進黨賴清德和蕭美琴以558萬票、40%得票率當選，守住全台14縣市。本次柯文哲雖然得票數於各縣市全面落敗，但政黨票有顯著「翻倍成長」，鞏固住國會第三勢力的地位，至於柯獲得最高票數的地方則是「科技重鎮」新竹縣市，以1000多票些微差距不敵綠營。

中選會最終統計，2024賴蕭配以558萬6019票勝選，得票率40.05%，雖然票數低於蔡英文、馬英九各自2連霸的戰績，仍與兩大對手拉開百萬票。國民黨侯友宜、趙少康拿下467萬1021票、33.49%得票率位居第二，民眾黨柯文哲、吳欣盈則以369萬466票、26.46%取得第三，柯與賴票數相距達到189萬票之多。

▲▼侯友宜、柯文哲、賴清德票倉比例圖。（圖／記者許力方製）

根據開票結果，正副總統在全台得票中，三組人馬最大票倉，賴蕭配打下漂亮一仗，在台南取得空前勝利，得票率過半，來到50.95%，有57萬811票，是民進黨成績最好的縣市，遠超對手28萬多票、25%之多，高雄市次之，也有48.89%，拿到80萬390票。

以新北市長請假挑戰總統寶座的侯友宜，則在花蓮取得最高票8萬7953票、得票率過半，達50.50%，遠超對手25%、4萬多票，其次是台東49.32%，至於「藍大於綠」的外島連江、金門縣仍維持超過61%的高得票率。不過侯友宜丟掉本命區，在新北只拿86萬4557票、35.17%，輸給賴蕭配94萬8818票、38.59%，比起九合一大選他以115萬票「全台最高票」在新北全區完勝連任，票數遠不比2022年，政治行情受挫。

▲▼侯友宜、柯文哲、賴清德票倉比例圖。（圖／記者許力方製）

至於柯盈配在全台22縣市得票可以說是全盤落敗，獲得最高票的縣市在新竹縣12萬985票、35.55%，與侯康12萬6016票、37.03%選戰最激烈，差距僅5031票，在故鄉新竹市同樣拿下不錯成績，以9萬1384票、34.3%，和賴蕭配9萬2679票、34.79%廝殺，只輸了1295票，雖然他的「子弟兵」新竹市長高虹安被起訴貪污罪，受他問鼎總統之路一度遭質疑，仍不減他在新竹市的人氣。

至於柯文哲執政8年的台北市反而表象受挫，藍綠陣營在首都得票仍處勢均力敵，各拿58萬多票，差距僅641票，柯則只有36萬票。

▲▼侯友宜、柯文哲、賴清德票倉比例圖。（圖／記者許力方製）

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