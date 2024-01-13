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為何台灣大選對世界很重要？　BBC剖析3關鍵：形塑與美中的關係

▲▼賴清德。（圖／翻攝自臉書）

▲民進黨候選人賴清德預計成為下一屆總統。（圖／翻攝自臉書）

記者吳美依／綜合報導

2024年總統大選落幕，民進黨候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴宣布勝選。今年台灣大選備受外媒關注，英國廣播公司（BBC）也分析「為什麼台灣選舉對世界而言很重要」，其中一大主因就是，不論誰當選下一任總統，都將形塑與北京及華府的關係。

BBC報導，基於三大原因，台灣在世界上占據關鍵地位。首先是台灣堅定致力於自由公正的選舉，其次是台灣的半導體產業若受威脅或停擺，提供電腦、手機、汽車及醫療設備的晶片都將枯竭，第三則是台灣是美中在該地區爭奪權力的關鍵引爆點（flashpoint），任何台海局勢升級，都可能演變成更大規模、更危險的事物。

北京長期宣稱擁有台灣主權，在蔡英文總統及民進黨的領導下雙邊關係惡化，過去一年中國加大對於台灣的軍事施壓，越過海峽中線的侵擾次數也創下紀錄。與此同時，美國在該地區擁有龐大的海軍勢力，澳洲及日本也在台灣周圍設有基地。

如果台灣爆發戰爭，那將是毀滅性的，不論人員傷亡，或者對於台灣的民主打擊都是如此。此外，潛在衝突還將摧毀全球經濟，因為全球每年將近一半的貨櫃船隻都會通過台灣海峽，使其成為國際貿易的關鍵樞紐。

BBC也寫道，北京將賴清德形容為「徹頭徹尾的麻煩製造者」，他的勝選意味著執政黨民進黨獲得重大勝利及歷史性的連續第三個執政任期，同時也是對於北京的絕對拒絕（absolute rejection）。

賴清德勝選！台灣大選狂登外媒頭條　產經新聞：選民對中國說不

 
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