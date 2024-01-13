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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文向侯柯致敬　「新總統將啟動在野溝通化解分歧」

記者陶本和／台北報導

2024總統大選13日落幕，民進黨總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴晚間舉行國際記者會後，總統蔡英文也抵達競選總部外發表談話，她以總統身份恭喜賴清德之外，也向國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲表達敬佩之意。她說，未來新任總統可以啟動跟在野政黨與社會各界溝通，這是化解分歧的開始。

▲▼賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

蔡英文表示，首先要以總統身份恭喜賴清德順利當選，同時也要向兩組在選戰中奮戰不懈的候選人，表達敬佩之意，他們為這次選戰付出很多，也提出很多對國家發展寶貴意見，感謝他們的努力，這場選舉是民主生命力的展現。

蔡英文說，感謝國人共同完成民主社會中的選戰，不論結果如何，這就是大家珍惜的民主生活方式，這場選舉凸顯社會有議題上的分歧，但也有共同關切跟看法，未來新任總統可以啟動跟在野政黨與社會各界溝通，這是化解分歧的開始。

蔡英文表示，全球都矚目這場選舉，感謝外交人員，世界才可以掌握台灣的訊息跟立場，也看到我們民主的價值。她說，更重要的是，感謝國軍、警消，堅守崗位確保國家安全，社會穩定，才可以順利進行這次選舉。

蔡英文說，要跟現場朋友說，這場選舉大家一起向世界證明，再多挑戰跟壓力，都無法打擊民主的信心，還有對家園的熱愛，要感謝大家不離不棄的支持，和我們一起走到這裡，今天台灣已經成為更好的台灣，「對此，我衷心的感激」。

蔡英文表示，走向世界的路，身為執政黨必須要穩健前進，同時讓台灣更加堅韌，這次大家選出朝野國會，顯示許多施政不盡周延，或是社會了解不夠的地方，要更盡力溝通，執政黨要主動走出去，傾聽團結凝聚更大共識，讓國家繼續前進。

蔡英文說，選舉期間，各種對於國家發展不同思考，各種政大政策辯論，選舉後都是執政團隊的參考，選舉結束就是團結的開始，不論投給誰，民主台灣都因為你我的決定，再次向前邁進，今天一起在投票所排隊的人，都是中華民國台灣的一家人，團結、團結、再團結，明天我們一起努力。

▼賴清德、蔡英文、蕭美琴三人同台。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，賴清德、蔡英文、蕭美琴三人同台。（圖／記者李毓康攝）

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